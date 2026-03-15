A vitória do Flamengo por 3 a 0 contra o Botafogo contou com mais uma atuação sólida do sistema defensivo. Um dos destaques foi Léo Pereira, que também brilhou no ataque. Em uma linda cobrança de falta, o zagueiro encaminhou o triunfo rubro-negro. A grande atuação foi acompanhada de perto por Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, que anunciará a convocação nesta segunda-feira. A expectativa, agora, é pela presença do defensor na lista.

continua após a publicidade

Ídolo recente do Flamengo, Léo Pereira é um dos pilares da equipe há algum tempo. Desde a passagem do técnico Filipe Luís pelo clube, o zagueiro se tornou peça fundamental no time. Com Leonardo Jardim, ele é um dos responsáveis pelo grande momento defensivo da equipe, que não sofre gols há três jogos (contra Fluminense, Cruzeiro e Botafogo).

Além da consistência defensiva, Léo Pereira também se destaca pelo jogo aéreo no ataque. A carta na manga, no entanto, está nas bolas paradas. O zagueiro é um dos cobradores da equipe, mas, com grandes nomes como De Arrascaeta e De La Cruz, não costuma ter tantas oportunidades. Contra o Botafogo, porém, chamou a responsabilidade e acertou um chutaço, sem chances para o goleiro adversário.

continua após a publicidade

Léo Pereira comemora golaço de falta para o Flamengo contra o Botafogo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Show de Léo Pereira em Botafogo x Flamengo contou com a presença de Ancelotti

Léo Pereira parece ter guardado sua melhor atuaçãoem 2026 justamente para o jogo em que o treinador da Seleção estava presente. Após a partida, o zagueiro celebrou o desempenho diante do técnico italiano.

- Não sofrer gols é algo que a gente preza muito. São quatro jogos (um com Filipe Luís) sem tomar gols. Sabemos que temos um ataque muito qualificado, o que nos deixa mais próximo da vitória. A gente é muito privilegiado de vestir essa camisa (...) Privilediado demais por ter o técnico da Seleção Brasileira nos vendo aqui hoje - disse Léo Pereira.

continua após a publicidade

Jardim elogia partida de Léo Pereira

Após o clássico no Estádio Nilton Santos, o técnico Leonardo Jardim enalteceu a partida de Léo Pereira e citou a possibilidade do defensor em ser convocado para a Seleção Brasileira.

- Vocês sabem que não gosto de individualizar, mas o Léo (Pereira) tem sido um jogador importante. Foi no passado, nas conquistas, e continua sendo no presente. Os jogadores que estão no Flamengo são candidatos à Seleção, pelo nível que jogam, como os outros podem jogar na Colômbia, no Chile, no Uruguai e em todas as seleções - detalhou.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Números de Léo Pereira em Botafogo x Flamengo

⚽️ 1 gol

✅ 53/55 passes certos (96%!)

↗️ 3/3 passes longos (100%!)

✂️ 3 cortes

🔐 5 ações defensivas

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.