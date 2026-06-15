Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (15/06/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A segunda-feira (15) conta com quatro jogos da Copa do Mundo de 2026 e duas partidas da Série B do Campeonato Brasileiro. Entre os destaques do dia estão os confrontos entre Bélgica e Egito, Arábia Saudita e Egito, além da estreia da Espanha diante de Cabo Verde.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 15 de junho de 2026):
Copa do Mundo 🏆
13h – Espanha x Cabo Verde – CazéTV
16h – Bélgica x Egito – CazéTV, Globo, ge tv e Sportv
19h – Arábia Saudita x Egito – CazéTV, Globo, Sportv, N Sports e SBT
22h – Irã x Nova Zelândia – CazéTV
➡️ Clique para assistir no SporTV
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
Série B
21h – Criciúma x Ceará – Disney+
21h – Londrina x Avaí – Disney+
➡️ Clique para assistir na Disney+
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