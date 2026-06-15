Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (15/06/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A segunda-feira (15) conta com quatro jogos da Copa do Mundo de 2026 e duas partidas da Série B do Campeonato Brasileiro. Entre os destaques do dia estão os confrontos entre Bélgica e Egito, Arábia Saudita e Egito, além da estreia da Espanha diante de Cabo Verde.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 15 de junho de 2026):

Copa do Mundo 🏆

13h – Espanha x Cabo Verde – CazéTV

16h – Bélgica x Egito – CazéTV, Globo, ge tv e Sportv

19h – Arábia Saudita x Egito – CazéTV, Globo, Sportv, N Sports e SBT

22h – Irã x Nova Zelândia – CazéTV

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Salah comemora gol marcado pelo Egito sobre a Costa do Marfim, na Copa Africana de Nações (Foto: Franck Fife/AFP)

➡️ Clique para assistir no SporTV

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

Série B

21h – Criciúma x Ceará – Disney+

21h – Londrina x Avaí – Disney+

➡️ Clique para assistir na Disney+

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