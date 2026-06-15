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Campeão do mundo pela Argentina defende Igor Thiago após críticas na Seleção

Jorge Valdano afirmou que a Seleção toda está jogando mal

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 13:08
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Igor Thiago em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Charly Triballeau/AFP)
Igor Thiago em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Charly Triballeau/AFP)

As críticas direcionadas a Igor Thiago após a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo ganharam um defensor de peso. Campeão mundial com a Argentina em 1986, Jorge Valdano saiu em defesa do atacante e criticou a forma como parte dos torcedores reagiu à atuação do jogador no empate diante do Marrocos.

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    O centroavante foi um dos alvos mais comentados nas redes sociais após desperdiçar oportunidades de gol durante a partida. Apesar da repercussão negativa, Valdano destacou o histórico recente do atacante e classificou como exagerada a mudança de percepção em torno do brasileiro.

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    – O futebol pode ser muito cruel. Numa semana você é elogiado por marcar gols em um dos campeonatos mais difíceis do mundo, e na semana seguinte as pessoas se perguntam se você sequer sabe onde fica o gol – afirmou.

    Segundo o ex-jogador argentino, a reação foi desproporcional diante do desempenho recente de Igor Thiago, que chegou à Seleção credenciado pelos números apresentados em sua temporada.

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    Igor Thiago com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Foto: REUTERS/Jeenah Moon)
    Igor Thiago com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Foto: REUTERS/Jeenah Moon)

    Durante sua análise, Valdano também comentou as brincadeiras e comparações que passaram a circular após o jogo. O argentino afirmou ter visto questionamentos sobre como um atacante acostumado a marcar gols poderia desperdiçar chances tão claras, mas lembrou que episódios isolados costumam pesar mais do que o histórico de um jogador.

    — Ninguém se lembra dos vinte gols quando você perde um que eles acabaram de ver — disse.

    O ex-atacante também demonstrou incômodo com alguns apelidos criados por torcedores nas redes sociais para ironizar a atuação do brasileiro.

    — Comparações com apelidos são engraçadas até se tornarem desrespeitosas. Igor Thiago não marcou mais de vinte gols por acaso. Ninguém sobrevive na Premier League por sorte. É evidente que há um jogador ali — declarou.

    Críticas vão além de Igor Thiago

    Além de defender o atacante, Valdano avaliou que o debate não deveria ficar restrito ao desempenho individual do camisa 9. Para ele, o rendimento coletivo da Seleção também precisa entrar na discussão após a estreia no Mundial.

    — Se o Brasil continuar jogando assim, Igor Thiago não será o único jogador a ser criticado. E acreditem, a raiva da torcida está apenas começando — afirmou.

    Igor Thiago recebeu oportunidade entre os titulares na estreia brasileira e teve participação ativa no setor ofensivo, mas acabou marcado pelas chances desperdiçadas. A atuação gerou forte repercussão nas redes sociais e colocou o atacante no centro dos debates após a primeira rodada da Copa do Mundo.

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