Campeão do mundo pela Argentina defende Igor Thiago após críticas na Seleção Jorge Valdano afirmou que a Seleção toda está jogando mal

As críticas direcionadas a Igor Thiago após a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo ganharam um defensor de peso. Campeão mundial com a Argentina em 1986, Jorge Valdano saiu em defesa do atacante e criticou a forma como parte dos torcedores reagiu à atuação do jogador no empate diante do Marrocos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O centroavante foi um dos alvos mais comentados nas redes sociais após desperdiçar oportunidades de gol durante a partida. Apesar da repercussão negativa, Valdano destacou o histórico recente do atacante e classificou como exagerada a mudança de percepção em torno do brasileiro.

continua após a publicidade

– O futebol pode ser muito cruel. Numa semana você é elogiado por marcar gols em um dos campeonatos mais difíceis do mundo, e na semana seguinte as pessoas se perguntam se você sequer sabe onde fica o gol – afirmou.

Segundo o ex-jogador argentino, a reação foi desproporcional diante do desempenho recente de Igor Thiago, que chegou à Seleção credenciado pelos números apresentados em sua temporada.

continua após a publicidade

Igor Thiago com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Foto: REUTERS/Jeenah Moon)

Durante sua análise, Valdano também comentou as brincadeiras e comparações que passaram a circular após o jogo. O argentino afirmou ter visto questionamentos sobre como um atacante acostumado a marcar gols poderia desperdiçar chances tão claras, mas lembrou que episódios isolados costumam pesar mais do que o histórico de um jogador.

— Ninguém se lembra dos vinte gols quando você perde um que eles acabaram de ver — disse.

O ex-atacante também demonstrou incômodo com alguns apelidos criados por torcedores nas redes sociais para ironizar a atuação do brasileiro.

— Comparações com apelidos são engraçadas até se tornarem desrespeitosas. Igor Thiago não marcou mais de vinte gols por acaso. Ninguém sobrevive na Premier League por sorte. É evidente que há um jogador ali — declarou.

Críticas vão além de Igor Thiago

Além de defender o atacante, Valdano avaliou que o debate não deveria ficar restrito ao desempenho individual do camisa 9. Para ele, o rendimento coletivo da Seleção também precisa entrar na discussão após a estreia no Mundial.

— Se o Brasil continuar jogando assim, Igor Thiago não será o único jogador a ser criticado. E acreditem, a raiva da torcida está apenas começando — afirmou.

Igor Thiago recebeu oportunidade entre os titulares na estreia brasileira e teve participação ativa no setor ofensivo, mas acabou marcado pelas chances desperdiçadas. A atuação gerou forte repercussão nas redes sociais e colocou o atacante no centro dos debates após a primeira rodada da Copa do Mundo.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.