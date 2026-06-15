Jogo do Brasil na sexta-feira: qual é o adversário, horário e onde vai passar Após estrear na Copa do Mundo de 2026, equipe de Carlo Ancelotti encara os haitianos na Filadélfia em busca de mais um passo rumo à classificação para as oitavas de final

A Seleção Brasileira já sabe quem enfrentará em seu próximo desafio na Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada por Carlo Ancelotti entra em campo novamente na sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), para encarar o Haiti pela segunda rodada do Grupo C. O confronto será disputado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, e terá transmissão de SporTV, Globo, SBT, Nsports e CazéTV. ➡️Clique para assistir no Sportv

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O Haiti volta a disputar uma Copa do Mundo após uma ausência de mais de cinco décadas. A única participação dos Granadeiros no torneio havia acontecido em 1974, tornando esta edição um momento histórico para o futebol do país.

Apesar da classificação inédita para as gerações mais recentes, a seleção haitiana chega ao Mundial como uma das equipes de menor projeção técnica entre as 48 participantes. Além do Brasil, o grupo conta ainda com Marrocos e Haiti. Entre os nomes mais conhecidos do elenco estão o meio-campista Jean-Ricner Bellegarde, que atua pelo Wolverhampton, e o atacante Wilson Isidor, do Sunderland.

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Para garantir a vaga na Copa, os haitianos precisaram superar três etapas das Eliminatórias da Concacaf. Na fase decisiva, lideraram uma chave que também tinha Honduras, Costa Rica e Nicarágua, sofrendo apenas uma derrota em seis partidas. A classificação foi confirmada com uma vitória por 2 a 0 sobre a Nicarágua, resultado que encerrou uma espera de 52 anos pelo retorno ao principal torneio do futebol mundial.

Agenda do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo 2026

Brasil x Marrocos

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA

Brasil x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

Brasil x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

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