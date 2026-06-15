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Casemiro está pendurado; sabe com quantos cartões suspende na Copa?

Volante esclarece saída contra Marrocos e admite falhas do time na estreia

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
15/06/2026 10:23
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Casemiro, camisa 5 do Brasil, reage durante a partida do Grupo C da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Brasil e Marrocos, no New York New Jersey Stadium (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)
Casemiro orienta os companheiros no primeiro tempo do jogo contra o Marrocos (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)

A situação disciplinar de Casemiro ganhou destaque após a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O volante recebeu cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Marrocos e chega pendurado para o duelo contra o Haiti, na próxima sexta-feira (19), na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C. O zagueiro Ibañez também foi advertido e está na mesma condição.

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    Pelo regulamento da Copa do Mundo, um jogador que acumular dois cartões amarelos deve cumprir suspensão automática na partida seguinte. Os cartões só são zerados a partir das quartas de final, o que aumenta a atenção dos atletas que já foram advertidos na fase de grupos.

    Além da preocupação com a situação disciplinar, Casemiro também precisou esclarecer um tema que gerou questionamentos após o empate diante dos marroquinos. O segundo capitão da Seleção foi substituído no intervalo por Fabinho, levantando dúvidas sobre um possível problema físico. O volante, porém, descartou qualquer lesão e revelou que a troca teve relação direta com o cartão amarelo recebido ainda na primeira etapa.

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    — Não senti nada. O mister falou do cartão amarelo. Quem entrou correspondeu à altura. O Fabinho foi bem. Danilo entrou no lugar do Ibañez, que também tinha levado o cartão amarelo, e foi bem. Esse é o caminho. O objetivo no final é que todos querem ganhar o Mundial — afirmou.

    A mudança mostrou a preocupação da comissão técnica de Carlo Ancelotti em preservar peças importantes para a sequência da competição. Com um elenco considerado equilibrado, o treinador optou por evitar riscos logo na estreia.

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    Casemiro também fez uma análise sincera da atuação brasileira. O volante reconheceu que a equipe esteve abaixo do esperado e apontou problemas, especialmente na construção das jogadas. Em diversos momentos, o meio-campo brasileiro teve dificuldades para sair jogando, permitindo que o Marrocos pressionasse e criasse oportunidades de perigo contra o goleiro Alisson.

    — Difícil analisar de maneira concreta. Nós poderíamos ter mais o controle do jogo. Pecamos algumas bolas em partes importantes do jogo, principalmente no meio. Sabíamos do alto nível da partida. O Marrocos chegou à semifinal (em 2022, no Catar, o time chegou às fases finais do torneio). Ganhou no seu continente. Era um jogo de alto nível e já estamos pensando no outro jogo — avaliou.

    Agora, a Seleção volta suas atenções para o confronto contra o Haiti. Depois de deixar escapar a vitória na estreia, o Brasil busca um resultado positivo para ganhar tranquilidade no Grupo C e dar um passo importante rumo à classificação para as fases de mata-mata. Enquanto isso, Casemiro e Ibañez terão de equilibrar intensidade e cautela para evitar um novo cartão que os tire da partida seguinte.

    Vini Jr. e Casemiro no treino da Seleção Brasileira
    Vini Jr. e Casemiro conversam no treino; volante está pendurado (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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