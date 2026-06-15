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Gabriel Jesus fica fora da Copa, mas segue entre maiores artilheiros em atividade da Seleção

O atacante soma 19 gols em 64 partidas e aparece como o quarto jogador em atividade

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 12:49
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Gabriel Jesus em ação pela Seleção (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)
Gabriel Jesus em ação pela Seleção (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Fora da convocação para a Copa do Mundo de 2026, Gabriel Jesus mantém lugar de destaque entre os artilheiros da Seleção Brasileira. O atacante soma 19 gols em 64 partidas e aparece como o quarto jogador em atividade com mais gols pela equipe nacional, além de ter sido personagem importante na conquista da Copa América de 2019.

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    Entre os cinco primeiros colocados da lista, apenas Neymar foi convocado por Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo. Roberto Firmino, com 17 gols, completa o grupo dos principais artilheiros brasileiros ainda em atividade.

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    Além dos gols, Gabriel Jesus também acumulou números expressivos com a camisa da Seleção. Em 64 partidas, o atacante distribuiu 13 assistências, alcançando uma média de participação direta em gol a cada dois jogos.

    Gabriel Jesus em ação pela Seleção (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)
    Gabriel Jesus em ação pela Seleção (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

    Gabriel Jesus tem Participação em conquistas importantes

    A trajetória de Gabriel Jesus pela Seleção também é marcada pela presença em campanhas vitoriosas. Na Copa América de 2019, último título conquistado pela equipe principal, o atacante teve papel decisivo ao marcar na vitória sobre a Argentina, pela semifinal.

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    Na decisão contra o Peru, vencida pelo Brasil por 3 a 1, Jesus voltou a balançar as redes e anotou o gol que recolocou a Seleção em vantagem no placar durante a partida.

    Antes disso, o atacante também participou de outro momento marcante do futebol brasileiro. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, esteve entre os titulares da campanha que garantiu ao Brasil a inédita medalha de ouro no torneio masculino. Na competição, marcou três gols e terminou como um dos principais goleadores da equipe comandada por Rogério Micale.

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