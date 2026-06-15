Geração belga: quem são os remanescentes do time que venceu o Brasil na Copa de 2018? Veteranos integram a seleção que estreia nesta segunda (15) contra o Egito

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A Bélgica estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (15), às 16h (de Brasília), contra o Egito. O elenco para este Mundial conta com seis remanescentes do time que venceu o Brasil em 2018: o goleiro Thibaut Courtois, o lateral-direito Thomas Meunier, o volante Axel Witsel, os meias Kevin De Bruyne e Youri Tielemans, além do atacante Romelu Lukaku.

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Dois dos três principais jogadores daquela equipe devem ser titulares da seleção europeia mais uma vez: Courtois e De Bruyne. Apesar de veteranos, ambos ainda são referências do time. O goleiro do Real Madrid chegou a ficar dois anos ausente da equipe nacional por desentendimento com o antigo técnico, Domenico Tedesco, mas voltou no início de 2025 e reassumiu a titularidade embaixo das traves. O outro craque da geração de ouro belga, Eden Hazard, aposentou-se do futebol em 2023.

O goleiro Thibaut Courtois em amistoso contra a Tunísia: paredão no gol belga (Foto John Thys/AFP)

Os remanescentes do time que venceu o Brasil em 2018:

Jogador Clube atual Idade Thibaut Courtois Real Madrid 34 Thomas Meunier Lille 34 Axel Witsel Girona 37 Kevin de Bruyne Napoli 34 Youri Tielemans Aston Villa 29 Romelu Lukaku Napoli 33

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Fim da ótima geração belga?

A Copa do Mundo de 2026 pode ser o último respiro da chamada geração belga, que não conquistou um título de expressão, mas ficou marcada por revelar grandes astros e pela ótima campanha em 2018. No torneio da Rússia, após eliminar o Brasil, a Bélgica caiu para a França na semifinal. Depois, superou a Inglaterra para assegurar o histórico 3º lugar. Destaques da vitória por 2 a 1 sobre a Seleção Brasileira, hoje Lukaku e De Bruyne atuam juntos no Napoli, da Itália. No entanto, ambos sofreram com problemas físicos durante a temporada. O atacante, que até se surpreendeu com a própria convocação, fez apenas cinco jogos no Campeonato Italiano.

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Romelu Lukaku e Kevin de Bruyne treinam juntos pelo Napoli (Foto: Ciro de Luca / AFP)

Em 2022, a Bélgica foi uma das grandes decepções. Com apenas uma vitória, sobre o Canadá, deixou o Mundial do Catar na fase de grupos, após perder do Marrocos e empatar com a Croácia. Ali, parecia o fim da geração. Agora, porém, o país aposta que os jogadores mais jovens tragam energia para um possível encerramento mais digno da trajetória de Courtois, De Bruyne e companhia.

Por onde andam os demais atletas presentes no jogo contra o Brasil?

*Apenas jogadores que entraram em campo

Jogador Idade Situação Toby Alderweireld 37 Aposentado desde 2025 Vincent Kompany 40 Aposentado desde 2020 Jan Vertonghen 39 Aposentado desde 2025 Thomas Vermaelen 40 Aposentado desde 2022 Marouane Fellaini 38 Aposentado desde 2024 Nacer Chadli 36 Aposentado desde 2025 Eden Hazard 35 Aposentado desde 2023

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Quem são as novas esperanças da Bélgica?

Entre os mais jovens, o grande astro da seleção hoje é Jérémy Doku, de 24 anos. O atacante já fazia parte do elenco na Copa do Mundo de 2022, mas evoluiu muito no último ciclo e agora é titular do Manchester City. O volante Amadou Onana, de 24 anos, é outro que vem de grande temporada com a camisa do Aston Villa. Por lá, tem como companheiro de meio-campo Youri Tielemans, de 29 anos, muito novo quando disputou o Mundial de 2018 e um dos líderes da equipe atualmente.

Outros jovens destaques são Matias Fernandez-Pardo (Lille), Charles De Ketelaere (Atalanta), Nathan Ngoy (Lille), Diego Moreira (Strasbourg) e Alexis Saelemaekers (Milan).

Doku, astro da Bélgica, comemora gol pelo Manchester City em partida contra a Juventus (Foto: Dan Mullan / AFP)

Convocação do técnico Rudi Garcia para o Mundial de 2026:

Goleiros: Courtois (Real Madrid), Lammens (Manchester United) e Mike Penders (Strasbourg); Defensores: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Koni De Winter (Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Arthur Theate (Frankfurt), Maxim De Cuyper (Brighton), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille) e Joaquin Seys (Club Brugge); Meio-campistas: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge) e Axel Witsel (Girona); Atacantes: Charles De Ketelaere (Atalanta), Mathias Fernandez-Pardo (Lille), Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Napoli), Alexis Saelemaekers (Milan), Leandro Trossard (Arsenal), Dodi Lukebakio (Benfica) e Diego Moreira (Strasbourg).

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Calendário da Bélgica na Copa do Mundo