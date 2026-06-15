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Geração belga: quem são os remanescentes do time que venceu o Brasil na Copa de 2018?

Veteranos integram a seleção que estreia nesta segunda (15) contra o Egito

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 05:00
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Brasil x Bélgica em 2018
Jogadores da Bélgica comemoram gol contra o Brasil na Copa do Mundo de 2018 (Foto: Roman Kruchinin / AFP)
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A Bélgica estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (15), às 16h (de Brasília), contra o Egito. O elenco para este Mundial conta com seis remanescentes do time que venceu o Brasil em 2018: o goleiro Thibaut Courtois, o lateral-direito Thomas Meunier, o volante Axel Witsel, os meias Kevin De Bruyne e Youri Tielemans, além do atacante Romelu Lukaku.

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    Dois dos três principais jogadores daquela equipe devem ser titulares da seleção europeia mais uma vez: Courtois e De Bruyne. Apesar de veteranos, ambos ainda são referências do time. O goleiro do Real Madrid chegou a ficar dois anos ausente da equipe nacional por desentendimento com o antigo técnico, Domenico Tedesco, mas voltou no início de 2025 e reassumiu a titularidade embaixo das traves. O outro craque da geração de ouro belga, Eden Hazard, aposentou-se do futebol em 2023.

    O goleiro Thibaut Courtois em amistoso contra a Tunísia: paredão no gol belga (Foto John Thys/AFP)

    Os remanescentes do time que venceu o Brasil em 2018:

    JogadorClube atualIdade

    Thibaut Courtois

    Real Madrid

    34

    Thomas Meunier

    Lille

    34

    Axel Witsel

    Girona

    37

    Kevin de Bruyne

    Napoli

    34

    Youri Tielemans

    Aston Villa

    29

    Romelu Lukaku

    Napoli

    33

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    Fim da ótima geração belga?

    A Copa do Mundo de 2026 pode ser o último respiro da chamada geração belga, que não conquistou um título de expressão, mas ficou marcada por revelar grandes astros e pela ótima campanha em 2018. No torneio da Rússia, após eliminar o Brasil, a Bélgica caiu para a França na semifinal. Depois, superou a Inglaterra para assegurar o histórico 3º lugar. Destaques da vitória por 2 a 1 sobre a Seleção Brasileira, hoje Lukaku e De Bruyne atuam juntos no Napoli, da Itália. No entanto, ambos sofreram com problemas físicos durante a temporada. O atacante, que até se surpreendeu com a própria convocação, fez apenas cinco jogos no Campeonato Italiano.

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    Romelu Lukaku e Kevin de Bruyne treinam juntos pelo Napoli
    Romelu Lukaku e Kevin de Bruyne treinam juntos pelo Napoli (Foto: Ciro de Luca / AFP)

    Em 2022, a Bélgica foi uma das grandes decepções. Com apenas uma vitória, sobre o Canadá, deixou o Mundial do Catar na fase de grupos, após perder do Marrocos e empatar com a Croácia. Ali, parecia o fim da geração. Agora, porém, o país aposta que os jogadores mais jovens tragam energia para um possível encerramento mais digno da trajetória de Courtois, De Bruyne e companhia.

    Por onde andam os demais atletas presentes no jogo contra o Brasil?
    *Apenas jogadores que entraram em campo

    JogadorIdadeSituação

    Toby Alderweireld

    37

    Aposentado desde 2025

    Vincent Kompany

    40

    Aposentado desde 2020

    Jan Vertonghen

    39

    Aposentado desde 2025

    Thomas Vermaelen

    40

    Aposentado desde 2022

    Marouane Fellaini

    38

    Aposentado desde 2024

    Nacer Chadli

    36

    Aposentado desde 2025

    Eden Hazard

    35

    Aposentado desde 2023

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    Quem são as novas esperanças da Bélgica?

    Entre os mais jovens, o grande astro da seleção hoje é Jérémy Doku, de 24 anos. O atacante já fazia parte do elenco na Copa do Mundo de 2022, mas evoluiu muito no último ciclo e agora é titular do Manchester City. O volante Amadou Onana, de 24 anos, é outro que vem de grande temporada com a camisa do Aston Villa. Por lá, tem como companheiro de meio-campo Youri Tielemans, de 29 anos, muito novo quando disputou o Mundial de 2018 e um dos líderes da equipe atualmente.

    Outros jovens destaques são Matias Fernandez-Pardo (Lille), Charles De Ketelaere (Atalanta), Nathan Ngoy (Lille), Diego Moreira (Strasbourg) e Alexis Saelemaekers (Milan).

    Doku comemora gol pelo Manchester City em partida contra a Juventus (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Doku, astro da Bélgica, comemora gol pelo Manchester City em partida contra a Juventus (Foto: Dan Mullan / AFP)

    Convocação do técnico Rudi Garcia para o Mundial de 2026:

    1. Goleiros: Courtois (Real Madrid), Lammens (Manchester United) e Mike Penders (Strasbourg);
    2. Defensores: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Koni De Winter (Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Arthur Theate (Frankfurt), Maxim De Cuyper (Brighton), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille) e Joaquin Seys (Club Brugge);
    3. Meio-campistas: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge) e Axel Witsel (Girona);
    4. Atacantes: Charles De Ketelaere (Atalanta), Mathias Fernandez-Pardo (Lille), Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Napoli), Alexis Saelemaekers (Milan), Leandro Trossard (Arsenal), Dodi Lukebakio (Benfica) e Diego Moreira (Strasbourg).

    ➡️ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    Calendário da Bélgica na Copa do Mundo

    • vs. Egito, na segunda-feira (15), às 16h (de Brasília), em Seattle (EUA)
    • vs. Irã, no domingo (21), às 16h (de Brasília), em Los Angeles (EUA)
    • vs. Nova Zelândia, no sábado (27), às 00h (de Brasília), em Vancouver (CAN)

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