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Qual foi o resultado do jogo do Brasil na Copa do Mundo?

Vini Jr brilhou com dois gols, e Matheus Cunha completou a festa

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 21:34
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Ancelotti conversa com Neymar durante Brasil 3 x 0 Escócia
Ancelotti conversa com Neymar durante Brasil 3 x 0 Escócia (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

O Brasil venceu a Escócia, na noite desta quarta-feira (24), e garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Com show de Vini Jr, que fez dois gols, a Seleção venceu por 3 a 0.

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    • Com dois gols e participação decisiva durante toda a partida, o camisa 7 liderou a vitória do Brasil sobre a Escócia. A noite ainda reservou um capítulo especial para a Seleção: o retorno de Neymar aos gramados, coroando uma atuação que confirmou o protagonismo de Vini Jr e o crescimento da equipe de Carlo Ancelotti.

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    Com o resultado, aliado à vitória do Marrocos por 4 a 2 sobre o Haiti, o Brasil garantiu a primeira colocação do Grupo C. A equipe comandada por Carlo Ancelotti agora aguarda a definição do Grupo F para conhecer o adversário no primeiro mata-mata da Copa (Holanda, Japão ou Suécia). O próximo compromisso da Seleção será na segunda-feira, em Houston, em busca de mais um passo rumo ao sonho do hexacampeonato.

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    Matheus Cunha corre em direção ao banco de reservas para abraçar Neymar, que usa um colete, em Brasil x Escócia
    Matheus Cunha corre em direção ao banco de reservas para abraçar Neymar, que usa um colete, durante Brasil x Escócia (Foto: ROBERT CIANFLONE/Getty Images via AFP)

    Como foi o jogo entre Brasil e Escócia

    A aposta de Carlo Ancelotti em Rayan deu resultado logo nos primeiros minutos. Aos sete, o jovem atacante pressionou Robertson na saída de bola, roubou a posse e serviu Vini Jr, que apareceu livre para abrir o placar para a Seleção Brasileira. A dupla seguiu sendo o principal destaque ofensivo do time. Vini Jr mostrou intensidade sem a bola e velocidade nos contra-ataques, chegando a puxar uma arrancada pelo lado direito e finalizar de três dedos com perigo em Brasil x Escócia. Pouco depois, voltou a pressionar a marcação escocesa, recuperou a bola de McLean e balançou as redes, mas o árbitro anulou o lance ao marcar falta na origem da jogada — em lance revisado pelo VAR.

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    Após a pausa para hidratação e a anulação do segundo gol, o Brasil reduziu o ritmo e permitiu que a Escócia avançasse suas linhas. Os britânicos cresceram na partida e levaram perigo, principalmente em cobranças de escanteio, embora sem exigir grandes intervenções de Alisson. Na reta final da etapa inicial, Rayan voltou a aparecer com frequência, participando mais da construção das jogadas, recuperando bolas e até arriscando um chute de fora da área que passou sem direção. A Seleção ainda esteve perto de ampliar com Matheus Cunha, mas guardou o segundo gol para os acréscimos. Bruno Guimarães levantou na área e Vini Jr apareceu para cabecear firme, marcar seu segundo gol na partida e o quarto dele nesta Copa do Mundo.

    O segundo tempo começou com a Escócia tentando reagir contra o Brasil, mas encontrou um Alisson seguro debaixo das traves. O goleiro brasileiro fez grande defesa em cabeçada de McTominay e evitou que os escoceses diminuíssem a vantagem. Na resposta, aos seis minutos, Paquetá lançou Vini Jr em velocidade. O camisa 7 avançou livre em direção ao gol, mas parou na defesa do goleiro adversário.

    Enquanto o Brasil controlava a partida, um personagem passou a dominar as arquibancadas de Miami. Aos 14 minutos, os gritos por Neymar ganharam força mais uma vez, aumentando a expectativa pela volta do camisa 10. Pouco depois, Bruno Guimarães fez uma linda jogada e encontrou Matheus Cunha, que finalizou com precisão para marcar o terceiro gol brasileiro.

    O terceiro gol aumentou a festa da torcida. Neymar foi chamado para o aquecimento e recebeu apoio dos torcedores, que passaram a pedir sua entrada de forma ainda mais intensa. Antes da mudança, Alisson voltou a aparecer com boas intervenções para impedir qualquer reação escocesa. Até que, aos 27 minutos, Carlo Ancelotti chamou Neymar, que teve boa movimentação e fez a alegria de quem acompanhou a classificação da Seleção em Miami. Vitória do Brasil contra a Escócia.

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