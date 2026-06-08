Do casamento à Copa: a corrida contra o tempo que levou Éderson aos EUA

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A convocação de Éderson para a Copa do Mundo começou muito antes de o volante arrumar as malas rumo aos Estados Unidos. Na verdade, tudo começou em uma festa de casamento no Mato Grosso do Sul.

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Enquanto a Seleção Brasileira encerrava sua preparação para o Mundial e enfrentava o Egito, no último sábado (6), em Cleveland, o meio-campista da Atalanta aproveitava um raro momento de descanso ao lado da esposa, Myckaela, e de amigos. Naquela mesma noite, porém, o destino da Copa mudaria para dois jogadores. Wesley sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa e passou a ser forte candidato ao corte. Horas depois, a CBF já trabalhava nos bastidores para definir o substituto.

A escolha recaiu sobre Éderson.

O problema é que encontrar o jogador na manhã de domingo (7) não foi uma tarefa simples. Após participar da celebração na noite anterior, o volante dormia quando começaram as tentativas de contato da CBF. Houve insistência até que o telefone finalmente foi atendido.

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Do outro lado da linha veio a notícia que todo atleta sonha receber: Éderson estava convocado para disputar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

A partir daquele momento, começou uma verdadeira operação de guerra para colocá-lo em um voo com destino aos Estados Unidos ainda no domingo.

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O primeiro obstáculo apareceu imediatamente. O jogador não estava com o passaporte em mãos. O documento encontrava-se no Rio de Janeiro. Foi necessário mobilizar amigos e pessoas próximas para resolver a situação. Um deles assumiu a missão de buscar o passaporte e levá-lo até São Paulo, onde o volante embarcaria horas mais tarde.

Vale ressaltar que a CBF já havia providenciado o visto norte-americano para todos os 55 jogadores da pré-lista. Essa burocracia estava superada. Enquanto isso, outra frente de trabalho era aberta.

Myckaela ficou responsável por organizar toda a logística pessoal do atleta. Em poucas horas, precisou separar roupas, itens de viagem e tudo o que seria necessário para uma estadia que pode durar até a reta final da Copa do Mundo. A convocação surgiu de forma tão repentina que Éderson não tinha sequer preparado bagagem para deixar o país.

Entre ligações, reservas, documentos e ajustes de última hora, o domingo virou um dia de correria para o novo integrante do grupo comandado por Carlo Ancelotti.

A CBF também acelerou os trâmites burocráticos para garantir que não houvesse qualquer atraso na viagem. O objetivo era claro: fazer com que o volante chegasse o mais rápido possível ao centro de treinamento brasileiro em Nova Jersey.

Já durante a noite, com o passaporte finalmente em mãos e as malas prontas, Éderson foi visto no aeroporto de São Paulo embarcando para Newark. O semblante era de quem ainda tentava processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas.

Menos de 24 horas antes, ele estava em um casamento. Agora, atravessava o continente para disputar a maior competição do futebol mundial.

A expectativa é que o jogador realize os exames médicos de rotina nesta segunda-feira (8) e participe normalmente do treinamento da Seleção Brasileira no período da tarde. A comissão técnica vê o volante da Atalanta como uma peça importante para aumentar as opções do meio-campo e oferecer intensidade, marcação e chegada à área adversária.

➡️ Quem é Éderson, escolhido por Ancelotti após corte de Wesley?

A estreia brasileira na Copa do Mundo será no próximo sábado, diante do Marrocos, em Nova Jersey. Depois, a equipe enfrentará Haiti e Escócia pela fase de grupos. Para Éderson, porém, a competição já começou. E começou da maneira mais improvável possível: saindo diretamente de uma pista de dança para o maior palco do futebol mundial.

Éderson estava em casamento antes da convocação para a Copa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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