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Dê suas notas: Marrocos despacha Canadá e avança para as quartas da Copa

Com dois gols de Ounahi, Leões do Atlas batem canadenses e avançam no Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 16:50
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O meio-campista marroquino #08 Azzedine Ounahi comemora o primeiro gol de sua equipe com os companheiros durante a partida da fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 entre Canadá e Marrocos
Elenco marroquino festeja o resultado positivo e a vaga garantida entre os oito melhores do mundo (Foto: Thomas Coex / AFP)

A seleção de Marrocos garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Canadá por 3 a 0, neste sábado (4). O grande destaque da vitória dos Leões do Atlas foi o meia Ounahi, que balançou as redes duas vezes na etapa complementar, enquanto Rahimi fechou o placar nos acréscimos do confronto.

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    • A etapa inicial foi marcada por um futebol truncado, com excesso de faltas e cartões, deixando o jogo sem grandes emoções técnico-táticas. O Canadá começou melhor e criou a chance mais perigosa em um chute de Oluwaseyi que parou em grande defesa de Bono, enquanto Marrocos apostou nos contra-ataques e assustou apenas uma vez em finalização de fora da área de Rahimi.

    Azzedine Ounahi na partida entre Marrocos e Canadá pelas oitavas de final da Copa do Mundo
    O meia Ounahi celebra após balançar as redes e liderar a vitória dos Leões do Atlas (Foto: Kevin C. Cox / Getty Images / AFP)

    No segundo tempo, Marrocos confirmou o favoritismo e deslanchou logo aos quatro minutos com Ounahi completando de primeira uma falta cobrada por Hakimi. Após o Canadá ameaçar em chegadas de Jonathan David e Buchanan, os marroquinos castigaram em saídas rápidas: aos 36, Ounahi aproveitou passe de Brahim Díaz para ampliar e, já nos acréscimos, aos 52 minutos, Rahimi recebeu na área e finalizou de canhota para selar a goleada.

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    O que vem por aí?

    Com a classificação assegurada, a seleção de Marrocos agora aguarda a definição de seu próximo adversário no torneio mundial. Os africanos enfrentarão nas quartas de final o vencedor do duelo entre Paraguai e França, que se enfrentam ainda neste sábado (4), às 18h (de Brasília).

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