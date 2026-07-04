Dê suas notas: Marrocos despacha Canadá e avança para as quartas da Copa
Com dois gols de Ounahi, Leões do Atlas batem canadenses e avançam no Mundial
A seleção de Marrocos garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Canadá por 3 a 0, neste sábado (4). O grande destaque da vitória dos Leões do Atlas foi o meia Ounahi, que balançou as redes duas vezes na etapa complementar, enquanto Rahimi fechou o placar nos acréscimos do confronto.
Canadá x Marrocos: veja os melhores momentos do jogo das oitavas da Copa do Mundo
Quem é Azzedine Ounahi, herói da classificação de Marrocos na Copa?
Marrocos vence Canadá e avança às quartas de final da Copa do Mundo
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Como foi a partida entre Canadá e Marrocos?
Canadá x Marrocos: veja os melhores momentos do jogo das oitavas da Copa do Mundo
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Quem é Azzedine Ounahi, herói da classificação de Marrocos na Copa?
A etapa inicial foi marcada por um futebol truncado, com excesso de faltas e cartões, deixando o jogo sem grandes emoções técnico-táticas. O Canadá começou melhor e criou a chance mais perigosa em um chute de Oluwaseyi que parou em grande defesa de Bono, enquanto Marrocos apostou nos contra-ataques e assustou apenas uma vez em finalização de fora da área de Rahimi.
No segundo tempo, Marrocos confirmou o favoritismo e deslanchou logo aos quatro minutos com Ounahi completando de primeira uma falta cobrada por Hakimi. Após o Canadá ameaçar em chegadas de Jonathan David e Buchanan, os marroquinos castigaram em saídas rápidas: aos 36, Ounahi aproveitou passe de Brahim Díaz para ampliar e, já nos acréscimos, aos 52 minutos, Rahimi recebeu na área e finalizou de canhota para selar a goleada.
O que vem por aí?
Com a classificação assegurada, a seleção de Marrocos agora aguarda a definição de seu próximo adversário no torneio mundial. Os africanos enfrentarão nas quartas de final o vencedor do duelo entre Paraguai e França, que se enfrentam ainda neste sábado (4), às 18h (de Brasília).
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