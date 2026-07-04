Canadá x Marrocos: veja os melhores momentos do jogo das oitavas da Copa do Mundo
Marrocos é a primeira seleção classificada às quartas de final
O Canadá foi superado por Marrocos, pelo placar de 3 a 0, e se despede da Copa do Mundo. Com três gols no segundo tempo, os marroquinos vencem mais uma no mata-mata e são os primeiros classificados das quartas de final da competição.
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Ainda no primeiro tempo, Saibari, destaque marroquino, algoz do Brasil e novo reforço do Bayern, saiu lesionado e desfalca Marrocos por tempo indeterminado.
Como foi o jogo?
Em um primeiro tempo muito faltoso e com mais cartões do que chutes, Canadá e Marrocos não fizeram uma grande exibição de futebol. A equipe da América do Norte iniciou o jogo pressionando e quase abriu o placar com Oluwaseyi recebendo um passe dentro da área, girando em cima de Halhal e finalizando para grande defesa de Bono. Os Leões do Atlas chegaram apenas uma vez com Rahimi aproveitando um erro na saída de bola da equipe adversária e chutou de fora da área para intervenção tranquila de Crépeau.
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No início do segundo tempo, Marrocos abriu o placar sobre Canadá para fazer valer o favoritismo que havia antes do jogo. Aos quatro minutos, Hakimi cobrou uma falta lateral para a entrada da área, e Ounahi chegou finalizando de primeira para estufar as redes. Após um longo tempo sem chances de gols, Jonathan David teve uma oportunidade em cobrança de falta na meia-lua da grande área, mas a batida saiu por cima da meta de Bono. Na sequência, Buchanan recebeu um passe na entrada área e chutou de longe para grande defesa do goleiro marroquino. Mas aos 36 minutos, Marrocos saiu em rápido contra-ataque, Brahim Dìaz foi acionado pela direita, tocou para Ounahi e o meia chutou de primeira para marcar seu segundo gol. E em outra saída rápida, o autor dos dois gols foi acionado pela direita e cruzou para Rahimi, que cabeceou no travessão. Aos 52 minutos, Brahim Díaz recebeu um passe pela direita, tocou para Rahimi finalizar de canhota, estufar as redes e dar números finais ao duelo.
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