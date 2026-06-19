Brasil x Haiti: entenda a mudança de horário e o primeiro jogo em hora 'quebrada' do Mundial Seleções se enfrentam nesta sexta-feira (19) na Filadélfia, nos Estados Unidos

Brasil e Haiti se enfrentam nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Inicialmente marcada para as 22h (de Brasília), a partida teve seu horário alterado e será disputada às 21h30, na Filadélfia.

Brasil e Haiti se enfrentam nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Inicialmente marcada para as 22h (de Brasília), a partida teve seu horário alterado e será disputada às 21h30, na Filadélfia.

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A mudança foi confirmada pela Fifa durante uma atualização geral da tabela do torneio, realizada após o encerramento das repescagens e a definição das 48 seleções participantes. Além de Brasil x Haiti, a entidade também alterou o horário do confronto entre Turquia e Paraguai, em São Francisco, que passou das 23h para 00h da madrugada de sábado (20), no horário de Brasília.

Segundo a Fifa, as alterações fazem parte de uma reorganização da programação da competição. No caso da partida da Seleção Brasileira, a mudança também atendeu a um pedido da cidade de Filadélfia, por questões operacionais e logísticas. Apesar da alteração no horário, o estádio e o local do jogo foram mantidos.

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O duelo entre Brasil e Haiti também marcará uma novidade nesta edição da Copa do Mundo. Será a primeira partida disputada em um horário "quebrado", às 21h30. Até aqui, todos os jogos do torneio haviam sido realizados em horários cheios, como 16h, 20h e 23h.

Como o Brasil vai à campo contra o Haiti?

Com duas mudanças em relação ao time da estreia, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para a partida com o Haiti, nesta sexta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília).

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O treinador decidiu mexer em dois setores do campo. Na defesa, Danilo será o lateral-direito; e o ataque terá três jogadores, com Matheus Cunha compondo ao lado de Raphinha e Vini Jr.

Assim, a escalação do Brasil para o jogo com o Haiti tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.

Treino da Seleção Brasileira antes de duelo contra o Haiti (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

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