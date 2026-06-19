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Escalação: com mudanças, Ancelotti confirma Brasil que encara o Haiti

Equipes se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília), na Filadélfia

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
19/06/2026 20:05
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Carlo Ancelotti olha para cima durante jogo entre Brasil e Marrocos
Carlo Ancelotti olha para cima durante jogo entre Brasil e Marrocos (Foto: Dan Mullan / AFP)

FILADÉLFIA, PA (EUA) - Com duas mudanças em relação ao time da estreia, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para a partida com o Haiti, nesta sexta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília). O jogo, válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, pode encaminhar a classificação brasileira ao mata-mata.

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    O treinador decidiu mexer em dois setores do campo. Na defesa, Danilo será o lateral-direito; e o ataque terá três jogadores, com Matheus Cunha compondo ao lado de Raphinha e Vini Jr. Lucas Paquetá foi mantido no meio-campo. Ibañez e Igor Thiago foram para o banco de reservas.

    Assim, a escalação do Brasil para o jogo com o Haiti tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.

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    A Seleção entra em campo na terceira colocação e pressionada a vencer bem para apagar a má impressão deixada na estreia. Mas uma vitória com boa margem de gols pode deixar o Brasil na liderança e a apenas um empate com a Escócia na rodada final para garantir a classificação matemática aos playoffs.

    A arbitragem de Brasil x Haiti será da Espanha. Árbitro: Alejandro Hernández será o árbitro principal, e será auxiliado Jose Enrique Naranjo e Diego Sánchez.

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    Danilo durante o treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Danilo durante o treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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