Escalação: com mudanças, Ancelotti confirma Brasil que encara o Haiti Equipes se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília), na Filadélfia

FILADÉLFIA, PA (EUA) - Com duas mudanças em relação ao time da estreia, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para a partida com o Haiti, nesta sexta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília). O jogo, válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, pode encaminhar a classificação brasileira ao mata-mata.

continua após a publicidade

➡️Do Jogo da Paz à Copa: Brasil reencontra Haiti em duelo marcado por história além do futebol

O treinador decidiu mexer em dois setores do campo. Na defesa, Danilo será o lateral-direito; e o ataque terá três jogadores, com Matheus Cunha compondo ao lado de Raphinha e Vini Jr. Lucas Paquetá foi mantido no meio-campo. Ibañez e Igor Thiago foram para o banco de reservas.

Assim, a escalação do Brasil para o jogo com o Haiti tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.

continua após a publicidade

A Seleção entra em campo na terceira colocação e pressionada a vencer bem para apagar a má impressão deixada na estreia. Mas uma vitória com boa margem de gols pode deixar o Brasil na liderança e a apenas um empate com a Escócia na rodada final para garantir a classificação matemática aos playoffs.

A arbitragem de Brasil x Haiti será da Espanha. Árbitro: Alejandro Hernández será o árbitro principal, e será auxiliado Jose Enrique Naranjo e Diego Sánchez.

continua após a publicidade

Danilo durante o treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

🔥SUPERODD 16x no Brasil: Vini Jr marcar 1 gol com Odd 16.00 - apenas contas novas na Esportivabet

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.