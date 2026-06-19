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AO VIVO: Assista ao duelo entre Brasil e Haiti com o Lance!TV

Duelo é válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 19:00
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Nesta sexta-feira (19), o Brasil enfrenta o Haiti às 21h30 (de Brasília), em busca de sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026. E você pode assistir a esse confronto com o Lance!TV ao vivo a partir das 20h30, conferindo todas as reações da redação e do público nos Estados Unidos e no Rio de Janeiro. Clique AQUI para assistir.

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    • 📺 Veja Brasil x Haiti ao vivo com o Lance!

    Diretamente de Miami, João Lidington e Marcelo Smigol vão trazer o comportamento dos torcedores brasileiros na Fan Fest localizada no Bayfront Park, com ações envolvendo modelos das bolas históricas do Mundial e atrações de patrocinadores.

    Já no Rio, João Vidal mostra em sinal direto as reações dos brasileiros presentes na Village Superbet, festival no Jockey Club Brasileiro, a cada lance da partida, e conversará com os aficionados mediante os acontecimentos da torcida no local. Da redação do Lance!, Felipe Ruggeri comanda a resenha e a análise do jogo ao lado de Lucas Borges, com participações de todos os presentes na cobertura do nosso site, redes sociais e canal no YouTube.

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    🧠 As informações do Brasil para o duelo

    Sob os olhos da equipe do Lance!, o Brasil vai a campo pela segunda vez na competição. Em sua estreia, a equipe de Carlo Ancelotti não foi bem na partida e ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Marrocos, com Saibari abrindo o placar para os africanos e Vini Jr, ainda no primeiro tempo, deixando tudo igual para a Amarelinha.

    Brasil x Haiti - Ao vivo no Lance!TV
    Brasil de Vini Jr volta a campo contra o Haiti; assista ao vivo com o Lance!TV (Foto: Jewel Samad/AFP)

    Para o segundo compromisso, o comandante italiano ainda não poderá contar com Neymar. O astro fez seu primeiro treino ao lado dos companheiros na quarta (17), mas seu retorno aos gramados ainda é calculado com cautela, e a comissão técnica não vê pressa na situação, tendo deixado o atleta fora até mesmo da viagem rumo à Filadélfia, palco do confronto.

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    A bola rola para Brasil e Haiti às 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O palco de Filadélfia a receber o confronto é o Lincoln Financial Field. Um pouco antes, às 19h, Escócia e Marrocos se encontram pela outra partida da chave no Gillette Stadium, em Boston, também nos Estados Unidos.

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