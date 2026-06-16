Narradora da Globo, Renata Silveira alcança feito histórico na Copa do Mundo A jornalista foi a primeira mulher brasileira ao alcançar esse feito

A narradora da Globo, Renata Silveira, alcançou mais um marco histórico em sua carreira nesta segunda-feira (15). A profissional se tornou a primeira mulher brasileira a narrar uma partida de Copa do Mundo diretamente do estádio em uma transmissão da TV aberta nacional.

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O feito aconteceu durante a partida entre Bélgica e Egito, válida pelo Grupo G da Copa do Mundo de 2026. Renata comandou a transmissão diretamente do Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, ao lado do comentarista Caio Ribeiro e da equipe de reportagem da emissora.

A conquista foi celebrada nas redes sociais pela própria Globo, que destacou o pioneirismo da narradora. "Renata Silveira é a primeira mulher a narrar uma Copa do estádio na história da Globo! Que seja a primeira de muitas", publicou a emissora.

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Aos 36 anos, Renata já acumula uma série de feitos inéditos no jornalismo esportivo brasileiro. Em 2022, durante a Copa do Mundo FIFA de 2022, ela se tornou a primeira mulher a narrar uma partida do Mundial na TV aberta do Brasil. Na ocasião, participou de nove transmissões na televisão e outras quatro em plataformas digitais do Grupo Globo.

Desde sua chegada à emissora, em 2020, a narradora também abriu caminho para outras profissionais ao se tornar a primeira mulher a narrar jogos de futebol no SporTV. No ano seguinte, integrou a cobertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e foi a primeira mulher a narrar uma partida da Seleção Brasileira masculina no canal esportivo.

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Renata Silveira e Caio RIbeiro no Lumen Field, em Seattle. (Foto: Reprodução/TV Globo)

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Antes de ganhar projeção nacional na Globo, Renata construiu uma trajetória sólida na televisão por assinatura. Durante a Copa do Mundo FIFA de 2018, trabalhou no extinto Fox Sports, onde narrou partidas importantes do torneio, incluindo jogos da Seleção Brasileira. Também participou de transmissões de competições como a Copa Libertadores e a Liga dos Campeões da UEFA.

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