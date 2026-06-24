Muricy Ramalho aponta cenário ideal para Neymar em Brasil x Escócia: 'Tranquilo' Equipes se enfrentam pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo

O ex-treinador Muricy Ramalho opinou sobre o cenário ideal para Neymar conseguir estrear em Brasil x Escócia, desta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), em Miami, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Para a partida, o camisa 10 da Seleção Brasilera estará a disposição do técnico Carlo Ancelotti pela primeira vez no torneio.

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Durante o pré-jogo da partida do SBT, o atual comentarista destacou a importância de Neymar ser preservado em campo. Para ele, o camisa 10 deveria jogar só se a partida estivesse tranquila para o Brasil. Muricy destacou o perigo do atacante agravar a lesão que teve recentemente na panturrilha.

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— Acho que ele tem que entrar em um cenário bom para jogar. Ou seja, onde o Brasil esteja bem na partida. Tranquilo. O Neymar está voltando agora de lesão. Está sem ritmo de jogo. É perigoso. A lesão que ele teve é muito séria. Um arranque mal dado, pode fazer ele voltar a se machucar — iniciou o ex-treinador, antes de completar.

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— Agora, nós temos um treinador experiente em relação a isso. Já passou por esses cenários (de jogador retornando de lesão) diversas vezes. Então, o Ancelotti vai sentir o jogo e a atmosfera. Ou também, pode bater um desespero. Às vezes, tudo que a gente (treinador) planejou, não dá certo. O ideal seria cuidar do Neymar. Jogar uns 20 minutos — concluiu.

Chuteira que vai Neymar vai utilizar contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/CBF)

Brasil x Escócia

O confronto desta quarta-feira (24) é válido pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira entra em campo na busca de garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo na primeira colocação da chave.

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Para isto acontecer, o Brasil precisa vencer a Escócia e torcer contra o Marrocos na partida contra o Haiti, que acontece de forma simultânea. Vale destacar, que um empate contra os escoceses já garante a classificação para a próxima fase do Mundial.

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