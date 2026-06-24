logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Muricy Ramalho aponta cenário ideal para Neymar em Brasil x Escócia: 'Tranquilo'

Equipes se enfrentam pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 18:16
Favorite o Lance! no Google
Muricy Ramalho aponto cenário ideal para Neymar jogar em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução)
Muricy Ramalho aponto cenário ideal para Neymar jogar em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução)

O ex-treinador Muricy Ramalho opinou sobre o cenário ideal para Neymar conseguir estrear em Brasil x Escócia, desta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), em Miami, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Para a partida, o camisa 10 da Seleção Brasilera estará a disposição do técnico Carlo Ancelotti pela primeira vez no torneio.

continua após a publicidade
  • Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)

    Estatísticas da Copa do Mundo: Seleção que mais finalizou ainda não marcou

    Sites de apostas
    Há 12 minutos
  • Kerem Akturkoglu arrisca chute para a Turquia

    Seleção que mais finalizou nesta Copa do Mundo ainda não marcou gols

    Futebol Internacional
    Há 32 minutos
  • Alan Brazil abraça ex-companheiro Trevor Francis

    Brasil x Escócia: seleção escocesa já teve jogador chamado Brazil; relembre

    Seleção Brasileira
    Há 53 minutos

    • ➡️ Escalação: sem Neymar e com Rayan, Brasil está definido contra a Escócia

    Durante o pré-jogo da partida do SBT, o atual comentarista destacou a importância de Neymar ser preservado em campo. Para ele, o camisa 10 deveria jogar só se a partida estivesse tranquila para o Brasil. Muricy destacou o perigo do atacante agravar a lesão que teve recentemente na panturrilha.

    ➡️ Colunistas do Lance! projetam o confronto entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo

    — Acho que ele tem que entrar em um cenário bom para jogar. Ou seja, onde o Brasil esteja bem na partida. Tranquilo. O Neymar está voltando agora de lesão. Está sem ritmo de jogo. É perigoso. A lesão que ele teve é muito séria. Um arranque mal dado, pode fazer ele voltar a se machucar — iniciou o ex-treinador, antes de completar.

    continua após a publicidade

    — Agora, nós temos um treinador experiente em relação a isso. Já passou por esses cenários (de jogador retornando de lesão) diversas vezes. Então, o Ancelotti vai sentir o jogo e a atmosfera. Ou também, pode bater um desespero. Às vezes, tudo que a gente (treinador) planejou, não dá certo. O ideal seria cuidar do Neymar. Jogar uns 20 minutos — concluiu.

    Chuteira utilizada por Neymar na Copa do Mundo
    Chuteira que vai Neymar vai utilizar contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/CBF)

    Brasil x Escócia

    O confronto desta quarta-feira (24) é válido pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira entra em campo na busca de garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo na primeira colocação da chave.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Para isto acontecer, o Brasil precisa vencer a Escócia e torcer contra o Marrocos na partida contra o Haiti, que acontece de forma simultânea. Vale destacar, que um empate contra os escoceses já garante a classificação para a próxima fase do Mundial.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Jonathan David disputa bola com jogadores da Suíça
    Copa do Mundo 2026Mesmo com derrota, Canadá garante classificação inédita na Copa do MundoHá 4 minutos
    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026
    Copa do Mundo 2026Quando começa a próxima fase da Copa do Mundo? Veja datas e horários do mata-mataHá 6 minutos
    Jogadores da Suíça comemoram gol marcado
    Copa do Mundo 2026Como ficou o Grupo B da Copa do Mundo? Veja os classificadosHá 9 minutos
    Rayan entra na vaga de Raphinha
    Seleção BrasileiraCarlo Ancelotti explica escolha de Rayan para Brasil x EscóciaHá 9 minutos
    Ibrahimovic
    Futebol InternacionalIbrahimovic debocha de Cristiano Ronaldo após vitória na Copa do MundoHá 13 minutos
    Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)
    Sites de apostasEstatísticas da Copa do Mundo: Seleção que mais finalizou ainda não marcouHá 13 minutos

    Mais LANCE!

    Holanda x Tunísia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Golovima Alajbegovića comemora o gol com o gesto de silêncio após abrir o placar para a seleção da Bósnia contra o Catar
    Bósnia e Herzegovina vence Catar e encaminha vaga inédita na Copa do Mundo
    Ramon Abatti Abel apitou partida entre Canadá e Suíça pela Copa do Mundo de 2026
    Ramon Abatti Abel vira assunto em Suíça x Canadá: 'Bizarro'
    Vargas e Manzambi comemoram gol marcado
    Promessa brilha, Suíça vence o Canadá e garante liderança do Grupo B da Copa do Mundo
    Ancelotti durante Brasil x Haiti
    Decisão de Ancelotti em Brasil x Escócia chama atenção: 'Vai passar sufoco'
    Kerem Akturkoglu arrisca chute para a Turquia
    Seleção que mais finalizou nesta Copa do Mundo ainda não marcou gols
    Vestiário da Seleção Brasileira preparado para Brasil x Escócia
    Escalação: sem Neymar e com Rayan, Brasil está definido contra a Escócia
    Brasil x Escócia - Lance!TV
    AO VIVO: Assista ao duelo entre Brasil e Escócia com o Lance!TV
    Jesse Marsch consola Ismael Koné após lesão em Canadá x Catar (Foto: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES)
    Fifa pune jogador do Catar que quebrou perna de canadense na Copa do Mundo
    Alan Brazil abraça ex-companheiro Trevor Francis
    Brasil x Escócia: seleção escocesa já teve jogador chamado Brazil; relembre
    Messi sorri em treino da Argentina após vitória contra a Áustria na Copa do Mundo
    Argentina decide poupar elenco, mas Messi encara Jordânia na Copa do Mundo
    Bola mais antiga do mundo foi descoberta na Escócia e tem aproximadamente 500 anos
    Copa do Mundo: bola mais antiga do mundo será exibida durante Brasil x Escócia
    Achraf Hakimi, jogador do Marrocos (lado esquerdo), e o atacante do Haiti, Duckens Nazon (lado esquerdo). Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24), pela Copa do Mundo (Foto: Sia KAMBOU and Cooper NEILL / AFP).
    Marrocos e Haiti se enfrentam com objetivos diferentes e confronto inédito