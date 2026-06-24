Carlo Ancelotti explica escolha de Rayan para Brasil x Escócia
O comandante optou pelo atacante para substituir Raphinha, lesionado
Com a lesão de Raphinha na partida contra o Haiti, na última sexta-feira (19), o técnico italiano teve que escolher um substituto para o duelo desta quarta-feira (24), contra a Escócia. Para o confronto, Carlo Ancelotti optou pela mesma solução que usou contra os haitianos e escalou Rayan.
Antes do início da partida, o treinador do Brasil explicou que a opção pelo ex-vascaíno se deve a ele ser um atacante completo.
– A escalação do Rayan é porque ele é um atacante completo. Foi centroavante no Vasco, jogou como ponta no Bournemouth, tem um chute forte, é bom de cabeça. Pode fazer uma boa partida – disse Carlo Ancelotti em entrevista ao SBT.
➡️Escalação: sem Neymar e com Rayan, Brasil está definido contra a Escócia
Rayan alarga o campo?
Na última terça-feira (23), em coletiva de imprensa prévia ao jogo contra os escoceses, Carlo Ancelotti foi questionado se Rayan poderia 'alargar' o campo pela direita.
– É um dos detalhes, obviamente sim. Eu acho que o Rayan, quando entrou no lugar do Rapinha, fez um bom jogo. O Rayan tem muito potencial nesse aspecto. Tem outros jogadores que podem adaptar ao sistema, mas se precisarmos de amplitude no campo, o Rayan pode fazer – analisou Ancelotti.
Projeção de Brasil x Escócia
Além da explicação sobre a escalação, o comandante italiano projetou o confronto contra os escoceses. Em sua análise, ressaltou que o adversário poderá fazer um jogo mais físico.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
– Esse jogo é importante para confirmar a primeira posição no grupo e a melhora contra o Haiti. Precisamos de uma confirmação para ter mais confiança. Temos que estar preparados. Acho que a equipe está crescendo nesse aspecto. Queremos uma confirmação no confronto de hoje – disse Carlo Ancelotti.
➡️Análise Tática do Guffo: como o Brasil pode vencer a Escócia
– Pode ser (Escócia mais fechada)! Um jogo físico, muita bola longa, temos que estar preparados na disputa de segunda bola. No confronto contra o Haiti mostramos isso – afirmou o treinador.
🎁 Ganhe até R$50 apostando nos jogos do Brasil na Copa!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre