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Carlo Ancelotti explica escolha de Rayan para Brasil x Escócia

O comandante optou pelo atacante para substituir Raphinha, lesionado

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
24/06/2026 18:10
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Rayan entra na vaga de Raphinha
Rayan substituiu Raphinha na partida entre Brasil e Haiti (Foto: DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Com a lesão de Raphinha na partida contra o Haiti, na última sexta-feira (19), o técnico italiano teve que escolher um substituto para o duelo desta quarta-feira (24), contra a Escócia. Para o confronto, Carlo Ancelotti optou pela mesma solução que usou contra os haitianos e escalou Rayan.

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    • Antes do início da partida, o treinador do Brasil explicou que a opção pelo ex-vascaíno se deve a ele ser um atacante completo.

    – A escalação do Rayan é porque ele é um atacante completo. Foi centroavante no Vasco, jogou como ponta no Bournemouth, tem um chute forte, é bom de cabeça. Pode fazer uma boa partida – disse Carlo Ancelotti em entrevista ao SBT.

    Carlo Ancelotti dá entrevista antes de Brasil x Escócia pela Copa do Mundo
    Carlo Ancelotti escalou Rayan como titular contra a Escócia (Foto: Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    Rayan alarga o campo?

    Na última terça-feira (23), em coletiva de imprensa prévia ao jogo contra os escoceses, Carlo Ancelotti foi questionado se Rayan poderia 'alargar' o campo pela direita.

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    – É um dos detalhes, obviamente sim. Eu acho que o Rayan, quando entrou no lugar do Rapinha, fez um bom jogo. O Rayan tem muito potencial nesse aspecto. Tem outros jogadores que podem adaptar ao sistema, mas se precisarmos de amplitude no campo, o Rayan pode fazer – analisou Ancelotti.

    Projeção de Brasil x Escócia

    Além da explicação sobre a escalação, o comandante italiano projetou o confronto contra os escoceses. Em sua análise, ressaltou que o adversário poderá fazer um jogo mais físico.

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    – Esse jogo é importante para confirmar a primeira posição no grupo e a melhora contra o Haiti. Precisamos de uma confirmação para ter mais confiança. Temos que estar preparados. Acho que a equipe está crescendo nesse aspecto. Queremos uma confirmação no confronto de hoje – disse Carlo Ancelotti.

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    – Pode ser (Escócia mais fechada)! Um jogo físico, muita bola longa, temos que estar preparados na disputa de segunda bola. No confronto contra o Haiti mostramos isso – afirmou o treinador.

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