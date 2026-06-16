Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (16/06/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A terça-feira (16) tem como destaque mais quatro jogos da Copa do Mundo de 2026 e uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro. Entre os confrontos do dia estão França x Senegal, Argentina x Argélia e Iraque x Noruega.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 16 de junho de 2026):

Copa do Mundo 🏆

16h – França x Senegal – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

19h – Iraque x Noruega – CazéTV

22h – Argentina x Argélia – CazéTV

1h – Áustria x Jordânia – CazéTV, Globo e Sportv

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Mbappé em derrota da França para a Costa do Marfim (Foto por FRANCK FIFE / AFP)

➡️ Clique para assistir no SporTV

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

Série B

20h – Fortaleza x América-MG – Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir na Disney+

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