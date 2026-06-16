Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (16/06/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A terça-feira (16) tem como destaque mais quatro jogos da Copa do Mundo de 2026 e uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro. Entre os confrontos do dia estão França x Senegal, Argentina x Argélia e Iraque x Noruega.
Atlético-MG utilizou 34 jogadores na primeira metade do ano: veja ranking de participações
Gabi Guimarães fica fora da estreia do Brasil na Liga das Nações de Vôlei
Holanda x Argélia: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Amistoso Internacional
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 16 de junho de 2026):
Copa do Mundo 🏆
16h – França x Senegal – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
19h – Iraque x Noruega – CazéTV
22h – Argentina x Argélia – CazéTV
1h – Áustria x Jordânia – CazéTV, Globo e Sportv
➡️ Clique para assistir no SporTV
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
Série B
20h – Fortaleza x América-MG – Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir na Disney+
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.