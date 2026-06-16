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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (16/06/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 06:00
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Olise em ação pela França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Olise em ação pela França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A terça-feira (16) tem como destaque mais quatro jogos da Copa do Mundo de 2026 e uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro. Entre os confrontos do dia estão França x Senegal, Argentina x Argélia e Iraque x Noruega.

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    Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 16 de junho de 2026):

    Copa do Mundo 🏆

    16h – França x Senegal – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    19h – Iraque x Noruega – CazéTV
    22h – Argentina x Argélia – CazéTV
    1h – Áustria x Jordânia – CazéTV, Globo e Sportv

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    Mbappé em derrota da França para a Costa do Marfim (Foto por FRANCK FIFE / AFP)
    Mbappé em derrota da França para a Costa do Marfim (Foto por FRANCK FIFE / AFP)

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    ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

    Série B

    20h – Fortaleza x América-MG – Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+

    ➡️ Clique para assistir na Disney+

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