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Jogadores do Brasil não se destacam em nenhuma das três estatísticas contabilizadas pela Fifa na Copa do Mundo

O Brasil empatou em 1 a 1 com o Marrocos em sua estreia na Copa do Mundo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
16/06/2026 17:40
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Portal norte-americano registra atrasos em início de partidas da Copa do Mundo (Fotógrafo: Rafael Ribeiro / CBF)
Brasil em estreia na Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Nesta edição da Copa do Mundo, a Fifa tem divulgado listas de estatísticas das partidas com 'Power Rankings', classificando as atuações dos jogadores em três quesitos: ataque, criatividade e defesa. Contando os jogos que ocorreram até o dia 15, o Brasil não liderou nenhuma das estatísticas .

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  • Vini Jr. é derrubado no empate entre Brasil e Marrocos na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

    Estatísticas mostram quem se destacou e quem decepcionou na estreia do Brasil na Copa do Mundo

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    • O melhor colocado foi Vini Jr, no ataque. O camisa 7 da Seleção Brasileira recebeu nota 8.88, a quarta maior nos quatro primeiros dias do Mundial.

    Na partida contra o Marrocos, o atacante teve apenas uma finalização, justamente a do único gol brasileiro. Além disso, deu dois passes decisivos e acertou 84% dos passes.

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    O melhor atacante na estatística foi Quinonez, com 9.16. Ele marcou um dos gols dos anfitriões na vitória por 2 a 0 contra a África do Sul.

    Ancelotti e Vini Jr na partida entre Brasil e Marrocos (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Vini Jr foi um dos poucos destaques do Brasil nas estatísticas da Fifa (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    Brasil com pouca criatividade na Copa do Mundo

    Em um jogo no qual criou apenas uma chance clara, o Brasil não teve grande destaque no quesito criatividade. O melhor classificado da Seleção Brasileira foi Luiz Henrique, com nota 7.02. Porém, esta é apenas 49ª nota no ranking.

    O atacante do Zenit entrou em campo na segunda etapa no lugar de Igor Thiago. Em 28 minutos, ele deu um passe decisivo.

    O jogador com melhor avaliação foi Ramin Razaeian, do Irã. Na última segunda-feira, o lateral-direito iraniano participou dos dois gols do empate em 2 a 2 com a Nova Zelândia, com três passes decisivos e um drible.

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    Defesa também decepcionou

    Líder da defesa brasileira, Marquinhos foi o jogador com melhor nota no quesito, com 6.96. Entretanto, a avaliação modesta foi apenas a 37ª na Copa do Mundo. O camisa 4 teve cinco contribuições defensivas e três recuperações de bola contra os marroquinos.

    O melhor avaliado pelo Power Ranking da Fifa no fator defesa foi Kim Min-jae, com 8.34. Na vitória da Coreia do Sul por 2 a 1 contra a Tchéquia, ele teve seis contribuições defensivas, com três recuperações de bola.

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    O que os números do Brasil mostram?

    As notas elencadas pela Fifa apenas explicitam a falta de criatividade que a Seleção Brasileira teve em sua estreia na Copa do Mundo. Em um jogo marcado pelo baixo desempenho no primeiro tempo, o Brasil precisou do brilho individual de Vini Jr para somar um ponto.

    A classificação de Marquinhos evidencia uma defesa que não foi terrível, mas cedeu espaços para as 14 finalizações do Marrocos, que se estivesse com a pontaria melhor no início do confronto, poderia ter piorado ainda mais o fim de semana de Carlo Ancelotti.

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