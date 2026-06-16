Sem Gabi e Zé Roberto, Brasil encara França na VNL feminina Seleção inicia segunda semana do torneio nesta quarta-feira (17)

O Brasil terá dois desfalques para a estreia da segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL). No duelo contra a França, nesta quarta-feira (17), a equipe não contará com a ponteira Gabi e com o técnico José Roberto Guimarães.

continua após a publicidade

➡️VNL feminina retorna com Brasil no topo; veja programação e adversários

➡️Brasil define convocadas para segunda semana da VNL

A capitã da seleção brasileira foi poupada dos primeiros jogos da VNL devido ao desgaste físico ao longo da temporada no Conegliano. Às vésperas do jogo contra a Itália, Gabi sentiu um incômodo na lombar, resultado de uma lesão sofrida em março, e segue preservada. A jogadora está na lista de convocadas para a etapa da Turquia, e pode ser relacionada pela comissão técnica das próximas partidas.

Zé Roberto recebeu punição da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) por conduta antidesportiva no jogo contra a Bulgária. Na ocasião, ele se envolveu em uma discussão com o técnico italiano Marcelo Abbondanza e fez um gesto de "banana", e pegou um jogo de suspensão. O assistente técnico Paulo Coco assumirá o posto à beira da quadra contra a França.

continua após a publicidade

A seleção segue com 100% de aproveitamento e 11 pontos, após vitórias sobre Holanda (3 a 1), República Dominicana (3 a 1), Bulgária (3 a 0) e Itália (3 a 2) na primeira semana.

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

O técnico José Roberto Guimarães cumpre suspensão contra a França (Foto: Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Lista de relacionadas

LEVANTADORAS

Macris

Roberta

OPOSTAS

Kisy

Tainara

PONTEIRAS/OPOSTAS

Ana Cristina

Helena

Rosamaria

PONTEIRA

Júlia Bergmann

CENTRAIS

Diana

Julia Kudiess

Lorena

Luzia

LÍBEROS

Natinha

Marcelle

Jogos do Brasil na segunda semana da VNL

Brasil x França - quarta-feira (17), às 10h

Brasil x Bélgica - quinta-feira (18), às 10h

Brasil x China - sábado (20), às 10h

Brasil x Alemanha - domingo (21), às 10h

*horários de Brasília

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial