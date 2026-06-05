A Seleção Brasileira terá um último teste antes de estrear na Copa do Mundo. Neste sábado (6), os convocados de Ancelotti encaram o Egito, a partir das 19h (de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland.

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+ Brasil x Egito: Ancelotti brinca ao revelar Seleção titular durante coletiva

O Egito se classificou de forma invicta ao liderar o grupo A das Eliminatórias Africanas. Foram oito vitórias e dois empates, com 26 pontos conquistados — cinco a mais que Burkina Faso —, além de 20 gols marcados e apenas dois sofridos.

O capitão Mohamed Salah marcou nove dos 20 gols do Egito no período e segue como principal nome da equipe. No ataque, ele atua ao lado de Omar Marmoush, outro destaque internacional, do Manchester City.

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A expectativa é de que ambos sejam titulares contra o Brasil e os principais focos de preocupação da comissão técnica de Carlo Ancelotti. Em contato com a reportagem do Lance!, o jornalista Hossam Mostafa, editor-chefe do jornal egípcio Btolat, comentou sobre a importância do amistoso para a reta final de preparação do time comandado por Hossam Hassan.

— (O resultado) não irá mudar em nada (a preparação). Existiu uma atenção especial para assistir ao jogo (do Brasil) contra o Panamá, mas todos no Egito acreditam que podem ter uma boa atuação contra a Seleção. O Brasil sempre é um dos favoritos para ganhar a Copa — afirmou.

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Se o ataque aparece como o principal destaque da equipe, a defesa é a maior fraqueza da seleção africana, seja pelos zagueiros ou pelos laterais, apesar dos apenas dois gols sofridos nas Eliminatórias.

— Quanto aos pontos fracos... provavelmente a linha de quatro defensores — disse Hossam Mostafa de forma direta.

Salah durante partida da seleção do Egito (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Conflitos internos antes da Copa do Mundo

A campanha do Egito rumo à Copa do Mundo teve Rui Vitória como comandante até o início de 2024, quando foi substituído por Hossam Hassan após uma campanha aquém do esperado na Copa Africana de Nações. Na ocasião, a equipe caiu para a República Democrática do Congo ainda nas oitavas de final.

Hassan foi responsável por liderar os egípcios na reta final das eliminatórias. No entanto, acumulou alguns desgastes internos com jogadores do elenco. Entre eles, o zagueiro Ahmed Hegazy e atacante Mostafa Mohamed, do Nantes.

O defensor, que acumulava atritos com o comandante, recusou-se a entrar nos minutos finais de um amistoso contra Cabo Verde. Já o atacante chegou a criticar publicamente o treinador e acumulou atritos internos até ficar fora da lista final de 26 jogadores. Hossam, por sua vez, afirmou que a decisão foi tomada por critérios técnicos.

— Houve alguns problemas envolvendo o treinador Hossam Hassan e o zagueiro Ahmed Hegazy, que acabaram resultando na exclusão de Hegazy da convocação. O atacante do Nantes, Mostafa Mohamed, foi excluído após insultar o treinador, embora este insista que a decisão foi tomada por razões técnicas — explicou.

Convocados da seleção do Egito para a Copa do Mundo

Goleiros: Mohamed El Shenawy (Al-Ahly), Mostafa Shobeir (Al-Ahly), El Mahdy Soliman (Zamalek) e Mohamed Alaa (El-Gouna); Defensores: Mohamed Hany (Al-Ahly), Tarek Alaa (Zed FC), Hamdi Fathi (Al-Wakrah), Ramy Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al-Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek) , Mohamed Abdelmonem (Nice), Ahmed Fatouh (Zamalek) e Karim Hafez (Pyramids); Meio-campistas: Marwan Attia (Al-Ahly), Mohannad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad Dunga (Al-Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Sayed Zizo (Al-Ahly), Mahmoud Trezeguet (Al-Ahly), Emam Ashour (Al-Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haitham Hassan (Real Oviedo) e Mohamed Salah (Liverpool); Atacantes: Omar Marmoush (Manchester City) e Hamza Abdel Karim (Al-Ahly).

Missão definida para a Copa

O principal objetivo do Egito na Copa do Mundo é passar da fase de grupos. Na atual edição, que agora conta com 48 seleções, os dois primeiros de cada grupo garantem vaga no mata-mata, assim como os oito melhores terceiros colocados.

Grupo G

Bélgica

Egito

Irã

Nova Zelândia

Esta será apenas a quarta participação do Egito em Copas do Mundo. Os africanos disputaram as edições de 1934, 1990 e 2018, esta última realizada na Rússia. Em nenhuma delas conseguiram avançar à fase seguinte, objetivo que voltam a perseguir em 2026.

— As expectativas não são altas... mas todos esperam que o Egito consiga avançar da fase de grupos e muitos acreditam que o grupo pode facilitar o objetivo. A seleção tem bons jogadores, mas falta confiança e, principalmente, que suas principais estrelas joguem no seu melhor nível — completou.

Com a participação em 1934, o Egito se tornou o primeiro país do continente africano a se classificar para uma Copa do Mundo. Os Faraós jamais venceram uma partida na competição e dividem sua artilharia histórica entre dois jogadores, ambos com dois gols marcados: Salah e Abdelrahman Fawzi.

Egito em Mundiais

Participações e campanhas: 1934, 1990, 2018 (em todas caiu na fase de grupos);

1934, 1990, 2018 (em todas caiu na fase de grupos); Última participação: Rússia 2018;

Rússia 2018; Primeira participação: Itália, 1934;

Itália, 1934; Desempenho: 7 jogos, 2 empates e 5 derrotas.

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