Seleção portuguesa divulga golaço de falta de Cristiano Ronaldo; veja

A seleção de Portugal segue nos preparativos para a Copa do Mundo de 2026 em um resort de luxo em Palm Beach, na Flórida. Nos treinamentos, Cristiano Ronaldo apareceu afiado nas cobranças de falta, algo marcante na sua carreira nos Mundiais. Veja o vídeo acima.

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Gol marcante sobre a Espanha

Em 2018, Cristiano Ronaldo fez um dos gols mais marcantes da Copa do Mundo realizada na Rússia em uma cobrança de falta. Na primeira rodada da fase de grupos, Portugal encarava a Espanha e perdia por 3 a 2, sendo os dois gols lusitanos do "Robozão".

Aos 43 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta, Cristiano Ronaldo marcou um golaço para empatar a grande partida e consolidar o hat-trick sobre a Espanha.

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Em 2018, Cristiano Ronaldo anotou um hat-trick contra a Espanha, com direito a um belo gol de falta, pela Copa do Mundo (Foto: AFP)

🌍 O Cenário: Como Portugal chega à Copa?

Apesar de a classificação de Portugal ter acontecido apenas na última rodada das eliminatórias europeias, o desempenho apresentado pela equipe de Roberto Martínez foi positivo e resultou no primeiro lugar do grupo F. Portugal apresentou o incrível potencial ofensivo e seu poder de reação, com capacidade de mudar cenários das partidas e decidir jogos. O poder de fogo dos Lusos é muito alto. Tanto que goleou a Armênia por 9 a 1. De quebra, durante a campanha, Cristiano Ronaldo se tornou o maior artilheiro da história das eliminatórias.

🗓️ Agenda da Austrália na fase de grupos da Copa do Mundo (Horários de Brasília)

Portugal x RD Congo

⚽ Fase de grupos (Grupo K)

📅 16 de junho, terça-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Gillette Stadium, Massachusetts (EUA)

Portugal x Uzbequistão

⚽ Fase de grupos (Grupo K)

📅 23 de junho, terça-feira, às 14h (de Brasília)

🏟️ NRG Stadium, Houston (EUA)

Colômbia x Portugal

⚽ Fase de grupos (Grupo K)

📅 27 de junho, sábado, às 20h30 (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

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