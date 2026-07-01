Amistosos, lesionados e mercado: Flamengo se prepara para volta do Brasileirão; veja plano Rubro-Negro entra na reta final de preparação antes de voltar a disputar o torneio

Com a Copa do Mundo entrando em sua reta decisiva, o Flamengo também inicia a contagem regressiva para retomar a temporada. Embora ainda faltem 15 dias para o retorno do Brasileirão (o Rubro-Negro volta a campo apenas no dia 22 de julho, diante da Chapecoense, fora de casa), o clube vive um período decisivo para chegar em condições ideais à sequência do calendário.

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Entre intertemporada em Portugal, amistosos internacionais, recuperação de jogadores importantes e definições no mercado de transferências, as próximas semanas serão determinantes para o planejamento do time de Leonardo Jardim.

Intertemporada do Flamengo em Portugal mira retomada em alto nível

Depois de uma semana de treinamentos no Ninho do Urubu, logo após o fim das férias do elenco, o Flamengo embarcou para Portugal, onde realiza uma intertemporada até o dia 12 de julho. A principal ideia da comissão técnica é criar um ambiente de concentração total.

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Longe do Brasil, os jogadores passam a conviver em tempo integral, repetindo uma rotina semelhante à de grandes competições e potencializando o trabalho físico, técnico e tático.

Jogadores do Flamengo durante treino no Ninho (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Além dos treinos, o Rubro-Negro terá três testes importantes diante de adversários internacionais.

Amistosos do Flamengo em Portugal

⚽03/07: Flamengo x River Plate

⚽08/07: Flamengo x Lausanne

⚽11/07: Flamengo x Benfica

Os confrontos contra River Plate e Benfica são vistos internamente como oportunidades de enfrentar equipes de alto nível antes da retomada das competições oficiais. O período em Portugal também servirá para Jardim observar jovens das categorias de base, atletas que vinham recebendo menos minutos e jogadores que buscam ganhar espaço no elenco.

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Por outro lado, a intertemporada acontece sem os atletas que disputam a Copa do Mundo. Conforme planejamento do clube, todos receberão dez dias de férias após encerrarem suas participações no torneio. Até o momento, Arrascaeta, Varela, De la Cruz e Gonzalo Plata já foram eliminados e seguirão esse cronograma antes da reapresentação.

Departamento médico acompanha dois casos importantes

A pausa para a Copa também trouxe preocupações ao departamento médico rubro-negro. O primeiro caso é o de Arrascaeta. O meia já havia deixado o Flamengo lesionado antes da convocação para a seleção uruguaia e voltou a sofrer um novo problema físico, o que o impediu de disputar qualquer partida no Mundial.

Mesmo durante o período de férias, o camisa 10 realiza atividades específicas de recuperação. A expectativa do Flamengo é contar com o uruguaio já na partida contra a Chapecoense, pela retomada do Brasileirão.

A outra preocupação envolve Lucas Paquetá. O meia sofreu uma lesão durante a vitória da Seleção Brasileira sobre o Japão e dificilmente voltará a atuar nesta Copa do Mundo.

Apesar disso, Paquetá permanecerá com a delegação brasileira nos Estados Unidos para realizar um tratamento intensivo, aproveitando toda a estrutura médica da Seleção antes de retornar ao Flamengo.

Mercado segue sem reforços, mas diretoria monitora oportunidades

Enquanto trabalha dentro de campo, o Flamengo também segue atento ao mercado de transferências. Até o momento, o clube ainda não concretizou nenhuma contratação, mas mantém a busca por reforços para o setor ofensivo e para o meio-campo, posições consideradas prioridades pela diretoria.

— A janela só abre no dia 19 de julho. Mas essa janela será especial por vários motivos. As duas primeiras janelas foram maravilhosas. Por outro lado, não sou eu que digo, mas as pessoas dizem que o Flamengo é o melhor time das Américas e não tenho que, a cada janela, trazer seis, sete jogadores. Seria uma falta de respeito até com o próprio elenco. É óbvio que temos algumas necessidades já observadas. Mas não queremos gastar mais do que é devido, queremos observar os meninos que estão aqui — afirmou Boto, em entrevista à "FlamengoTV", nesta semana.

Por outro lado, o Rubro-Negro precisou lidar com o interesse do futebol europeu. O Aston Villa, da Inglaterra, apresentou uma proposta de aproximadamente R$ 53 milhões para contratar Emerson Royal.

Internamente, porém, o entendimento foi de que o lateral segue sendo uma peça importante para o elenco. Além disso, a diretoria avaliou que encontrar um substituto de nível semelhante durante a janela seria uma tarefa complexa. Por isso, a oferta foi recusada.

➡️ Flamengo analisa proposta da Europa e define permanência de Emerson Royal

Reta final de preparação antes da maratona

Com pouco mais de duas semanas até a volta do Brasileirão, o Flamengo entra na fase mais importante de preparação durante a pausa da Copa do Mundo. A expectativa é que a intertemporada em Portugal aumente o nível físico e técnico do elenco, que os amistosos ofereçam ritmo de jogo aos atletas e que jogadores importantes retornem recuperados para a sequência da temporada.

Situação do Flamengo no Brasileirão

Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Flamengo encerrou sua participação no Brasileirão na segunda colocação, com 34 pontos. Na reta final antes da paralisação, o Rubro-Negro viu o Palmeiras ampliar a vantagem na liderança e chegar aos 41 pontos. Apesar da diferença de sete pontos na tabela, a equipe carioca tem um jogo a menos.

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