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Raphinha está próximo de voltar aos treinos com bola na Seleção

Atacante não atua desde 19 de junho, quando sentiu lesão em jogo com o Haiti

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
01/07/2026 09:00
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Raphinha acena para fãs após ser substituído na partida entre Brasil x Haiti
Raphinha precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do jogo com o Haiti (Foto: Jewel Samad/AFP)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - O atacante Raphinha está próximo de voltar aos treinamentos com bola na Seleção Brasileira. Fora dos gramados desde 19 de junho, quando sentiu o músculo posterior da coxa direita durante a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, ainda pela fase de grupos da Copa do Mundo, o jogador está em etapa final de recuperação.

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    Há a expectativa, inclusive, que Raphinha retome os treinamentos no gramado já nesta quinta-feira (2), quando o Brasil inicia a preparação para o jogo com a Noruega, pelas oitavas de final. O confronto acontece no domingo (5), no MetLife, em Nova Jersey.

    Mas, mesmo que retome os treinamentos com bola nesta quinta, Raphinha dificilmente estará em campo no domingo. A tendência é que a comissão técnica opte por uma reintegração gradual do atacante, assim como fez com Neymar. Nesse caso, o jogador do Barcelona ficaria no banco, com chances de entrar por alguns minutos no segundo tempo.

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    A possibilidade de retorno de Raphinha aos treinos com bola é uma boa notícia em um momento em que a Seleção Brasileira ganhou mais uma baixa. Lucas Paquetá teve confirmada lesão no músculo posterior da coxa esquerda e deve desfalcar o Brasil por pelo menos dez dias, o que o tira do jogo com a Noruega e também de uma eventual disputa de quartas de final.

    Raphinha segura a bola durante Brasil x Haiti
    Raphinha está próximo de retomar os treinos com bola pela Seleção (Foto: Roberto Schimdt/AFP)

    Seleção volta aos treinos nesta quinta

    Os jogadores da Seleção ganharam folga no início da tarde de terça-feira (30), logo após um treino regenerativo realizado no CT do Brasil, em Morristown. O grupo se reapresenta no início da noite desta quarta. Na quinta, o técnico Carlo Ancelotti comandará o primeiro de três treinos para o jogo com a Noruega.

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