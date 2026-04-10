Bets irregulares: como identificar e evitar bets ilegais no Brasil

As bets irregulares não cumprem a Lei 14.790/2023 e podem ser bloqueadas pela Anatel a qualquer momento. Desde 1º de janeiro de 2024, apenas as bets autorizadas exploram o mercado de apostas, oferecendo mais segurança para quem aposta.

Mesmo com mais de 25 mil plataformas irregulares restringidas no Brasil, um estudo elaborado pela Massonetto Sociedade de Advogados acredita que a participação das bets ilegais esteja entre 41% e 51%, o que nos mostra o tanto que ainda há para evoluir.

Neste artigo, nós vamos mostrar como identificar os sites de apostas proibidos e os motivos para evitar essas marcas não autorizadas!

O que são bets irregulares?

As bets irregulares são plataformas que exploram o mercado de apostas sem autorização. Elas usam licenças cedidas por paraísos fiscais, como Curaçao e Malta, e têm a presença de provedores legalizados. Contudo, essas marcas não cumprem a Lei 14.790/2023.

Por não estarem em conformidade com a Lei das Bets, não há nenhuma garantia de pagamento. Em vez disso, é comum que as bets ilegais apliquem requisitos de apostas ou valores mínimos de recarga para ativar promoções.

Esse tipo de mecanismo funciona como gatilho para apostar cada vez mais e, ao mesmo tempo, acompanha requisitos de apostas. Também conhecidos como rollovers, esses requisitos apontam um valor mínimo de prêmio a ser alcançado.

Por exemplo, você deposita em uma bet ilegal e recebe 100% até R$500 no primeiro depósito. Se adicionar R$100, a plataforma não autorizada libera mais R$100 de saldo promocional.

Porém, para sacar o valor promocional (R$100), você precisa atingir 20x o valor do saldo do primeiro depósito em prêmios. Assim, seria necessário chegar a R$4.000 em vitórias para retirar R$100.

Status da plataforma O que significa ✅ Bet licenciada Autorização definitiva no prazo de 5 anos. ⏳ Bet em processo Autorização provisória antes da liberação definitiva. ❌ Bet ilegal Plataforma com risco de ser bloqueada a qualquer momento.

🙅 Apostar em bets ilegais é furada. Essas marcas somem com o seu dinheiro e nem os melhores advogados encontram essas empresas. Para garantir uma boa experiência, aposte nas bets autorizadas no Brasil!

Quais são os perigos de apostar em bets ilegais?

Ao apostar em bets ilegais, você corre o risco do prêmio não ser pago, de cair em fraudes e das regras das promoções serem alteradas a favor da plataforma não autorizada. Entre os principais perigos estão:

Falta de proteção legal: não há nenhuma lei que ajude o usuário; Problemas com saque: bets irregulares usam criptomoedas e carteiras digitais para fugir do FISCO; Dificuldade em contactar o suporte: o atendimento é feito de forma precária e em outros idiomas; Vazamento de dados: sites não autorizados usam tecnologia barateada com risco de vazamentos de informações sigilosas; Risco de fraude: as disputas são decididas apenas pelas bets ilegais e penalizam o jogador.

A bet365 é confiável e está legalizada no Brasil. Por isso, a marca deve cumprir uma longa lista de exigências para operar no país. Esses requisitos têm como propósito garantir uma jogatina responsável e com suporte aos usuários.

Entre os pontos a serem atendidos pelas bets autorizadas estão:

Pagamentos em até 2 horas;

Suporte em português brasileiro;

Prova de capacidade técnica para assegurar dados sensíveis;

Fundo Garantidor de Prêmios de R$5 milhões;

CNPJ aberto no Brasil e com responsabilidade social.

Bets ilegais Bets autorizadas ❌ Não possuem proteção legal ao usuário ✅ Operam com respaldo jurídico no Brasil ❌ Risco de não pagamento de prêmios ✅ Pagamentos processados em até 2 horas ❌ Uso de criptomoedas e carteiras para evitar fiscalização ✅ Operam com CNPJ e seguem regras fiscais brasileiras ❌ Suporte precário, muitas vezes em outros idiomas ✅ Atendimento em português brasileiro ❌ Alto risco de vazamento de dados sensíveis ✅ Exigem comprovação de segurança tecnológica ❌ Regras podem ser alteradas unilateralmente ✅ Devem seguir normas claras e auditáveis ❌ Disputas decididas pela própria plataforma ✅ Contam com mecanismos regulatórios e transparência ❌ Maior exposição a fraudes ✅ Fundo Garantidor de Prêmios (R$5 milhões) ❌ Sem compromisso com o usuário ✅ Responsabilidade social obrigatória

Como saber se uma casa de apostas é irregular?

A casa de apostas irregular não tem domínio ".bet.br", não mostra nenhuma informação sobre Portaria SPA/MF e apresenta bônus de boas-vindas, ofertas de recarga promocional e outras promoções que prometem ganhos antecipados.

Para reconhecer as bets irregulares no Brasil, foque nos tópicos abaixo:

Cheque o Sistema Geral de Apostas (SIGAP) ou a lista de bets autorizadas da Secretaria de Prêmios e Apostas;

Procure por informações de CNPJ no rodapé do site; se não houver, a marca muito provavelmente é ilegal;

A verificação de identidade aparece como opcional; hoje, ela é obrigatória;

As promoções acompanham valores mínimos de depósito ou prometem ganhos;

Há outros pagamentos além do Pix, como carteiras digitais e criptomoedas.

A KTO paga mesmo e mostra a operadora responsável pela marca. Ainda neste exemplo, trata-se da Apollo Operations, com CNPJ 54.923.003/0001-26.

🥇 Dica de Ouro: toda plataforma autorizada faz pagamentos com o nome da operadora. Ao depositar ou sacar na KTO, o nome Apollo Operations aparece!

Lista de bets irregulares no Brasil: confira os principais nomes

Não há um número preciso sobre quantas bets irregulares estão em operação no Brasil, mas sabe-se que mais de 25 mil sites foram bloqueados pela Anatel ao longo de 2025. Entre algumas plataformas ilegais ainda em operação estão:

789bet;

SlotBet;

90bet;

Afun;

Chillbet;

OneBet;

Iribet;

3L.com;

BetMidas;

12bet;

GiroBet;

Casibom;

Ivibet;

1993bet;

Lucky Block;

Mybest.bet;

Kbet;

Bons;

18bet;

PlayBonds;

Jackpoty.

A Vbet é confiável e opera em outros países além do Brasil, e é o que acontece com certas bets. Em algumas ocasiões, as marcas sequer têm divulgação no nosso país, mas acabam bloqueadas por não restringirem novos usuários via georreferenciamento.

Por exemplo, a Betway desistiu de operar no Brasil por causa da alta carga tributária. Ainda assim, a marca está regulamentada em outros países da África e da Europa.

Se ela não bloquear o acesso por parte dos brasileiros, pode ser considerada ilegal e ser restringida no país.

Sugestões de bets autorizadas no Brasil em 2026

As bets autorizadas no Brasil mais recomendadas em 10 de abril de 2026 são KTO, bet365, BetBoom, Vbet e Superbet. As cinco plataformas estão aprovadas em definitivo e têm apostas justas.

Ao escolher qualquer bet autorizada, você passa a ter vantagens garantidas, como:

Segurança de dados (SSL);

Pagamentos rápidos (Pix);

Suporte em português;

Regras claras de promoções.

São mais de 180 bets que exploram o mercado de apostas no Brasil. Dentre tantas opções, nós separamos os 5 principais sites de apostas mais confiáveis para apostar:

Casa Diferenciais Licença 1. KTO Cashback de 1% em qualquer aposta no tigrinho. Licenciada 2. bet365 Jackpots acima de R$1 milhão em slots selecionadas. Licenciada 3. BetBoom Missões diárias e cashback de até 8% por dia. Licenciada 4. Vbet Torneios toda semana e bônus no programa de fidelidade. Licenciada 5. Superbet Giro grátis toda semana e saques a partir de R$1 via Pix. Licenciada

A importância de apostar apenas em bets licenciadas

Apenas as bets licenciadas garantem os nossos direitos enquanto apostamos. Ao preferir plataformas ilegais, não há nenhuma garantia de receber os prêmios: essas bets irregulares podem sumir, deixar de pagar e largá-lo sem nada!

A Superbet é segura e todas as promoções pagam em dinheiro real. Então, se ganhar 50 rodadas grátis, as suas vitórias aparecem como dinheiro de verdade e ficam na conta para fazer o que quiser: juntar, apostar de novo ou sacar via Pix.

Essa regra também se estende para todas as marcas autorizadas. A BetBoom paga mesmo e conta com transferências imediatas via Pix, mesmo se usar bônus de apostas. O mesmo não pode ser dito de sites ilegais.

Ao apostar, foque sempre em uma bet legal. Desta forma, você conta com promoções justas, ferramentas de Jogo Responsável e retiradas rápidas via Pix!

Perguntas frequentes sobre bets ilegais no Brasil

O que é uma bet irregular?

Uma bet irregular é uma plataforma de apostas que opera sem autorização no Brasil e não cumpre a Lei 14.790/2023. Geralmente utiliza licenças de paraísos fiscais e não oferece garantias de pagamento ou proteção legal ao usuário.

Como saber se uma casa de apostas é legal?

Para saber se uma casa de apostas é legal, verifique se possui domínio ".bet.br", CNPJ ativo, registro na Secretaria de Prêmios e Apostas e exige verificação de identidade. Plataformas legais também oferecem pagamentos via Pix e suporte em português.

Quais bets são autorizadas no Brasil?

As bets autorizadas no Brasil incluem KTO, bet365, BetBoom, Vbet e Superbet. Essas plataformas possuem licença válida, seguem a legislação brasileira, oferecem pagamentos rápidos via Pix, suporte em português e garantem maior segurança ao apostador.

Posso confiar em bets sem licença?

Não é seguro confiar em bets sem licença, pois elas não oferecem proteção legal, podem não pagar prêmios e apresentam risco de fraude e vazamento de dados. Além disso, essas plataformas podem ser bloqueadas a qualquer momento no Brasil.

As bets são ilegais no Brasil?

As apostas não são ilegais no Brasil, desde que realizadas em plataformas autorizadas. A Lei 14.790/2023 regulamenta o setor, permitindo apenas bets licenciadas. Já sites irregulares operam fora da lei e podem ser bloqueados pela Anatel.

Conteúdo publicitário. Aplicam-se os termos e condições da bet365. A bet365 está autorizada a operar no Brasil pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 07/02/2025. O jogo é destinado a maiores de 18 anos. A verificação da conta é obrigatória para depósitos, saques e utilização dos créditos de aposta. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse help.bet365.bet.br.