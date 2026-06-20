Baixa de joia e lesões transformam ponta direita em problema para Seleção na Copa Setor volta a ser problema após substituição de Raphinha ainda no primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti

O lado direito do ataque da Seleção volta a ser problema para Carlo Ancelotti, desta vez durante a fase de grupos da Copa do Mundo. Na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, o atacante Raphinha deixou o gramado ainda no primeiro tempo com um incômodo na coxa direita e será reavaliado pelo departamento médico da CBF para definição da gravidade do problema.

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O camisa 11 era considerado titular absoluto no setor e um dos nomes de confiança de Ancelotti, que já havia perdido Estêvão, um dos destaques do último ano de preparação, por lesão às vésperas do Mundial.

O jovem, revelado pelas categorias de base do Palmeiras, foi o artilheiro da Seleção no ciclo do treinador até o início da competição, com cinco gols marcados, dois a mais do que Vinícius Jr., segundo colocado. No entanto, sofreu uma ruptura no músculo posterior da coxa esquerda em partida pelo Chelsea, semanas antes do anúncio da lista final.

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Estêvão chegou a optar por um tratamento conservador, sem necessidade de intervenção cirúrgica, na tentativa de estar disponível para a Copa do Mundo. A comissão técnica, por sua vez, entendeu que o atacante não se recuperaria a tempo de atuar no torneio.

Rodrygo tem grave lesão e perde a Copa

Ainda em março, Rodrygo deixou a derrota do Real Madrid para o Getafe com dores no joelho. Após exames de imagem, foi constatada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e do menisco.

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O prazo de recuperação da lesão o afastou do restante da temporada pelo clube espanhol e o tirou da disputa por uma vaga na Copa do Mundo. Rodrygo era peça constante nas escalações de Carlo Ancelotti e podia atuar em diferentes funções no ataque, como meia por trás do centroavante e também pelos lados, inclusive pela direita.

Neymar busca recuperar forma física

Neymar se apresentou à Seleção com uma lesão de grau 2 na panturrilha e realiza processo de recuperação física desde então. Diferentemente de Estêvão, o camisa 10 foi convocado por Carlo Ancelotti, uma vez que sua lesão tem prazo de recuperação mais curto em relação à do jovem.

Ele, inclusive, participará das atividades de preparação para o confronto contra a Escócia, último da fase de grupos, e deve ganhar minutos em campo, de acordo com declaração do próprio comandante da Seleção.

— Neymar vai treinar amanhã (sábado) individualmente e depois, na segunda-feira, vai estar com a equipe e vai estar preparado para o jogo contra a Escócia — afirmou Ancelotti.

Apesar de não atuar majoritariamente como ponta desde que deixou o PSG, da França, Neymar pode ser deslocado para o setor em caso de necessidade. No entanto, tem características diferentes das outras opções, com maior controle e participação na construção pelo centro e menor incidência de jogadas de um contra um pelos lados.

Neymar durante treinamento da Seleção Brasileira antes de duelo contra o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Hora do Rayan?

Rayan, de apenas 19 anos, foi o escolhido por Carlo Ancelotti para entrar na vaga de Raphinha e ocupar o lado direito do ataque da Seleção, setor que tem sofrido com baixas nos últimos meses. O atacante permaneceu cerca de 60 minutos em campo, em atuação discreta, sem finalizações e com apenas um drible completado.

A escolha de Ancelotti diante do Haiti indica que Rayan sai na frente na disputa pela vaga de Raphinha em relação às demais opções ofensivas disponíveis no banco de reservas da Seleção, incluindo Endrick.

A definição de um possível substituto para Raphinha, caso a lesão se confirme, será feita nos próximos quatro dias, período de treinamentos da Seleção antes do último compromisso na fase de grupos, contra a Escócia.

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