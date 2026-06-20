Vini Jr revela temor por lesão de Raphinha: 'A mesma da última vez' Vini Jr disse após o jogo que acha que lesão de Raphinha é a mesma sofrida contra França

A vitória por 3 a 0 sobre o Haiti nesta sexta-feira (19) gerou uma preocupação para a Seleção Brasileira na Filadélfia. Apesar do domínio em campo e da atuação memorável de Vini Jr, o atacante Raphinha acendeu o sinal de alerta ao deixar o gramado ainda no primeiro tempo, aos 37 minutos, com dores na parte posterior da coxa direita.

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Raphinha em Brasil x Haiti pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Logo após o apito final, Vini Jr. falou sobre a grande atuação na partida e comentou sobre a situação de Raphinha. Em entrevista à CazéTV, o camisa 7 lamentou a saída do companheiro e indicou que o problema pode ser conhecido: "Uma pena o Rapha ter saído machucado, acho que foi a mesma da última vez. Espero que não seja grave para que ele siga com a gente".

A "última vez" citada pelo atacante se refere a um episódio ocorrido há apenas três meses. Em março, Raphinha sofreu uma lesão no bíceps femoral da mesma coxa direita durante amistoso contra a França, quando a Seleção Brasileira foi derrotada por 2 a 1. Na ocasião, o problema o afastou por cinco semanas, e ele desfalcou o Barcelona nos duelos decisivos das quartas de final da Champions League, quando o clube catalão acabou sendo eliminado da competição.

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O histórico preocupa, já que o atleta também enfrentou uma lesão muscular severa na mesma região entre setembro e novembro de 2025, que o deixou 58 dias fora.

Risco de desfalque de Raphinha deixaria Brasil sem reposição

A situação é delicada para o técnico Carlo Ancelotti caso a gravidade da lesão impeça a continuidade de Raphinha no Mundial, já que o Brasil não poderá convocar um substituto, uma vez que o torneio já está em andamento. Sem o camisa 11, as opções para o setor ofensivo são nomes mais jovens, como Rayan, que foi o escolhido para entrar na vaga do atacante contra o Haiti, Luiz Henrique, Martinelli ou até mesmo Endrick, que pode atuar pela direita.

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Apesar da apreensão com Raphinha, a noite foi de protagonismo para Vini Jr. Com o gol anotado na Filadélfia, ele chegou a três gols em Copas do Mundo, superando oficialmente a marca de Ronaldinho Gaúcho, que balançou as redes duas vezes no torneio.

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Vini Jr. comemora o terceiro gol do Brasil contra o Haiti (Foto: Angela WEISS / AFP)

Com o resultado, o Brasil assumiu a liderança do Grupo C com 4 pontos, mesma pontuação de Marrocos, que venceu a Escócia por 1 a 0, mas com vantagem no saldo de gols. A Seleção decide a classificação e o topo da chave na próxima quarta-feira, dia 24 de junho, contra a Escócia. Raphinha passará por exames de imagem neste sábado para avaliar se terá condições de atuar no confronto decisivo.

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