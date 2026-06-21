Posição do Brasil na Copa pode fazer diferença no seu dia de trabalho; entenda Seleção Brasileira é líder do Grupo C, empatada em pontos com Marrocos

A última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 ganhou um ingrediente extra para os brasileiros. Além de definir o futuro da Seleção no torneio, o duelo contra a Escócia pode influenciar até mesmo a rotina de trabalho de milhões de torcedores.

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➡️O que o Brasil precisa para garantir a liderança do Grupo C da Copa do Mundo

Isso porque a posição final do Brasil na chave determinará o horário da partida na fase seguinte do Mundial e, consequentemente, o impacto que o jogo poderá ter no expediente em diversas cidades e órgãos públicos do país.

Primeiro lugar tem um gosto ainda mais especial

Brasil, Marrocos e Escócia chegam à rodada decisiva ainda com chances de terminar na liderança do Grupo C. Caso a Seleção Brasileira avance em primeiro lugar, disputará os 16 avos de final na segunda-feira (29), às 14h (de Brasília).

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Se terminar na segunda posição, o compromisso será no mesmo dia, mas às 22h.

A diferença de horário pode parecer apenas um detalhe esportivo, mas costuma gerar reflexos fora das quatro linhas. Em Copas do Mundo, é comum que governos estaduais, prefeituras e órgãos públicos publiquem regras especiais para dias de jogos da Seleção, com redução do expediente, liberação antecipada dos servidores ou até suspensão das atividades em determinados períodos.

Na iniciativa privada, muitas empresas também adotam horários flexíveis para permitir que funcionários acompanhem as partidas.

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Mais um motivo para torcer para a Seleção Brasileira

A classificação para o mata-mata já é o principal objetivo do Brasil, mas terminar na liderança do grupo pode trazer um "bônus" para muitos trabalhadores.

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Com um eventual jogo às 14h, aumentam as chances de adaptações na jornada de trabalho em locais que tradicionalmente flexibilizam horários durante a Copa do Mundo. Já uma partida às 22h teria impacto muito menor no expediente do dia.

Por isso, além da vantagem esportiva de avançar como líder, a torcida brasileira pode ganhar mais um motivo para acompanhar de perto a decisão contra a Escócia.

E em caso de terceiro lugar?

Existe ainda uma terceira possibilidade. Com a Copa do Mundo de 48 seleções, os oito melhores terceiros colocados entre os 12 grupos também avançam ao mata-mata. Caso o Brasil termine em terceiro lugar no Grupo C, a definição de seu adversário, data e horário dependerá da classificação geral dos terceiros colocados. Nesse cenário, a Seleção depende de outros fatores e da colocação de outras seleções para ter enfim sua data definida de confronto.

Como está o Grupo do Brasil

Após duas rodadas, Brasil e Marrocos dividem a liderança com quatro pontos, enquanto a Escócia aparece logo atrás com três. O Haiti ainda não pontuou.

Na última rodada, marcada para quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), o Brasil enfrenta a Escócia, enquanto Marrocos encara o Haiti. Os jogos serão simultâneos e definirão não apenas os classificados, mas também a ordem final da chave.

Dependendo dos resultados, a Seleção pode garantir a liderança e, com ela, uma vaga no confronto das 14h da próxima segunda-feira. Para muitos brasileiros, isso pode significar mais do que uma vantagem no caminho rumo ao título: pode representar algumas horas a menos de trabalho.

Vini Jr marcou o terceiro gol do Brasil no confronto contra o Haiti (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

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