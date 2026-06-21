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Brasil precisa vencer a Escócia para buscar liderança e melhor logística

Se ficar em segundo, Seleção precisará viajar ao México logo no 1º mata-mata

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
21/06/2026 08:05
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Rodrigo Caetano e Carlo Ancelotti
Rodrigo Caetano e Carlo Ancelotti querem Brasil com a 1ª colocação no grupo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A Seleção Brasileira inicia neste domingo (21) a preparação para o jogo derradeiro na primeira fase da Copa do Mundo. Na próxima quarta-feira (24), o Brasil encara a Escócia em Miami para confirmar a classificação à próxima fase, e também em busca do primeiro lugar no Grupo C. Isso porque terminar na liderança da chave é visto como crucial pela comissão técnica para a sequência do Mundial.

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    Pelos cruzamentos determinados pela Fifa, os dois primeiros colocados do grupo do Brasil enfrentam um dos dois primeiros do Grupo F, que tem Holanda, Suécia, Japão e Tunísia. Em tese, enfrentar o segundo poderia ser mais fácil. A preocupação da comissão técnica da Seleção, contudo, não é exatamente com o adversário, mas sim o local do jogo.

    Caso termine em primeiro lugar, o Brasil fará toda a Copa do Mundo nos Estados Unidos. O caminho até a final teria passagens por Houston, Nova Jersey, Miami e Atlanta, além da final também em Nova Jersey.

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    Assim, se o Brasil vencer a Escócia e superar o Marrocos no saldo de gols, a Seleção conseguirá manter sua base em Morristown, onde está desde o dia 2 de junho e cuja estrutura de hotelaria e treinamento é muito elogiada pela comissão técnica.

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    Logística da Seleção também está em jogo em Brasil x Escócia (Foto: Darrian Traynor/Getty Images via AFP)

    Porém, caso termine a primeira fase em segundo lugar no Grupo C, a logística mudará. O primeiro jogo dos playoffs será disputado na semana que vem em Monterrey, no México. A sequência tem passagem por Houston, Boston e Dallas, com retorno para Nova Jersey para a decisão.

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    Uma eventual ida para o México pode obrigar a Seleção a abandonar momentaneamente o CT em Morristown, algo que poderia se repetir mais à frente caso o Brasil siga avançando na Copa do Mundo.

    — Em sendo primeiro, o base camp será o mesmo. Precisamos vencer o último jogo, esperar o resultado do Marrocos para saber se vai confirmar o primeiro lugar. Em confirmando, não altera nada e ficaremos em Nova Jersey no mesmo CT e no mesmo hotel. Mas temos plano B e C. Deixamos claro que a nossa intenção, o nosso plano A, é que nossa permanência lá seja confirmada — considerou o coordenador geral de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano.

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