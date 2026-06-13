Artilheiro do Brasil em Copas do Mundo, Ronaldo marcou seu primeiro gol no torneio contra Marrocos Há 28 anos, Fenômeno marcou seu primeiro gol em Mundiais diante dos marroquinos

O maior artilheiro do Brasil em Copas do Mundo, Ronaldo Fenômeno, iniciou sua trajetória goleadora no torneio justamente contra Marrocos. Há 28 anos, em 16 de junho de 1998, o atacante marcou seu primeiro gol em Mundiais na vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0, em Nantes, na França, pela fase de grupos da Copa do Mundo.

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Na ocasião, Ronaldo tinha apenas 21 anos e já era uma das principais estrelas do futebol mundial. O gol diante dos marroquinos foi o primeiro de uma coleção que chegaria a 15 tentos em 19 partidas disputadas, marca que até hoje o mantém como o maior goleador brasileiro na história das Copas.

Divisão dos gols de Ronaldo em Copas do Mundo pelo Brasil

Copa do Mundo Gols 1994 0 1998 4 2002 8 2006 3 Total 15

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Além de liderar o ranking brasileiro, Ronaldo ocupa a segunda posição entre os maiores artilheiros da história das Copas. O recorde pertence ao alemão Miroslav Klose, que alcançou 16 gols e ultrapassou Ronaldo durante a Copa do Mundo de 2014.

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Ronaldo Fenômeno beijando taça da Copa do Mundo de 2002 (Foto: Divulgação/Fifa)

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Entre os jogadores da atual Seleção Brasileira, Neymar é quem mais se aproxima da marca do Fenômeno. O camisa 10 soma oito gols em Copas do Mundo, mas segue em recuperação de uma lesão na panturrilha.

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Considerando os atletas relacionados para a estreia brasileira, o elenco soma apenas cinco gols em Mundiais. Casemiro, Vinícius Júnior, Raphinha, Lucas Paquetá e Marquinhos marcaram uma vez cada na competição.