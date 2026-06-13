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Artilheiro do Brasil em Copas do Mundo, Ronaldo marcou seu primeiro gol no torneio contra Marrocos

Há 28 anos, Fenômeno marcou seu primeiro gol em Mundiais diante dos marroquinos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 11:24
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Ronaldo Fenômeno celebra gol de corte cascão na Copa do Mundo de 2002
Ronaldo Fenômeno celebra gol de corte cascão na Copa do Mundo de 2002 (Foto: Divulgação/Fifa)

O maior artilheiro do Brasil em Copas do Mundo, Ronaldo Fenômeno, iniciou sua trajetória goleadora no torneio justamente contra Marrocos. Há 28 anos, em 16 de junho de 1998, o atacante marcou seu primeiro gol em Mundiais na vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0, em Nantes, na França, pela fase de grupos da Copa do Mundo.

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    Na ocasião, Ronaldo tinha apenas 21 anos e já era uma das principais estrelas do futebol mundial. O gol diante dos marroquinos foi o primeiro de uma coleção que chegaria a 15 tentos em 19 partidas disputadas, marca que até hoje o mantém como o maior goleador brasileiro na história das Copas.

    Divisão dos gols de Ronaldo em Copas do Mundo pelo Brasil

    Copa do MundoGols

    1994

    0

    1998

    4

    2002

    8

    2006

    3

    Total

    15

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    Além de liderar o ranking brasileiro, Ronaldo ocupa a segunda posição entre os maiores artilheiros da história das Copas. O recorde pertence ao alemão Miroslav Klose, que alcançou 16 gols e ultrapassou Ronaldo durante a Copa do Mundo de 2014.

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    Ronaldo Fenômeno beijando taça da Copa do Mundo de 2002
    Ronaldo Fenômeno beijando taça da Copa do Mundo de 2002 (Foto: Divulgação/Fifa)

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    Entre os jogadores da atual Seleção Brasileira, Neymar é quem mais se aproxima da marca do Fenômeno. O camisa 10 soma oito gols em Copas do Mundo, mas segue em recuperação de uma lesão na panturrilha.

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    Considerando os atletas relacionados para a estreia brasileira, o elenco soma apenas cinco gols em Mundiais. Casemiro, Vinícius Júnior, Raphinha, Lucas Paquetá e Marquinhos marcaram uma vez cada na competição.

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