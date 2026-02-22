Fut&Papo recebe Abedi, ex-Vasco e Botafogo, nesta segunda-feira, às 19h

O programa Fut&Papo, do Lance!, recebe nesta segunda-feira, às 19h, o ex-jogador Abedi como convidado especial da edição. Com passagens por Vasco da Gama, Bahia e Botafogo, o ex-meia construiu uma longa trajetória no futebol brasileiro, especialmente no cenário carioca.

Durante o programa, Abedi vai analisar os principais temas da semana, com destaque para as decisões dos campeonatos estaduais, os desdobramentos da Recopa Sul-Americana e as expectativas para o Campeonato Brasileiro Série A.

Além das análises, o convidado também vai relembrar momentos importantes da carreira, bastidores do futebol carioca e episódios marcantes vividos dentro de campo.

O Fut&Papo é apresentado por João Lidington, Marcelo Smigol e Fernando David, sob a direção de Marcelo Gorodicht, reunindo debate, informação e entrevistas com personagens relevantes do esporte.

A transmissão começa às 19h. Um encontro imperdível para quem acompanha de perto o futebol brasileiro.