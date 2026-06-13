Muricy Ramalho explica mudanças de Ancelotti para estreia do Brasil na Copa
Seleção estreia no Mundial neste sábado (13)
O Brasil está escalado para a partida contra o Marrocos, deste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos, pela estreia da Copa do Mundo. Para a ocasião, o treinador Carlo Ancelotti apresentou algumas mudanças na equipe inicial. Uma delas, foi a presença de Douglas Santos e Ibañez.
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Durante o pré-jogo da partida, pelo SBT, o ex-treinador Muricy Ramalho explicou as alterações do italiano para a partida contra o Marrocos. Para o atual comentarista, o fator físico foi crucial para a alteração.
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— Acho que por exemplo, do lado esquerdo, onde temos o Vini, é preciso ter recomposição. Acredito que o Vini vá ficar mais avançado. O Douglas tem mais físico hoje do que o Alex Sandro. A verdade é essa. Ele pode atacar um pouco mais também — iniciou o ex-treinador antes de completar.
— Minha opinião, é que o Paquetá irá fazer a volta para marcar o Hakimi. E não, o Vini. O lateral marroquino já começa adiantado, e o Paquetá vai ficar mais próximo dele. E tem que tomar cuidado mesmo. Do outro lado não mudou muito, porque o Ibañez é parecido com o Danilo. A escalação foi surpresa — concluiu.
Brasil na Copa do Mundo
Chegou o grande dia. A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (14), às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York, pela primeira rodada do Grupo C.
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A equipe do técnico Carlo Ancelotti chega para o confronto após semanas de treinos no CT do New York Red Bulls.Às vésperas do Mundial, o Brasil chegou a realizar dois amistosos, onde venceu do Panamá, no Maracanã, e do Egito, já nos Estados Unidos.
Agora, a Seleção se prepara para dar o primeiro passo no Mundial. Além da seleção de Marrocos, o Brasil também enfrenta o Haiti, no dia 19, e a Escócia, no dia 24 de junho.
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