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Muricy Ramalho explica mudanças de Ancelotti para estreia do Brasil na Copa

Seleção estreia no Mundial neste sábado (13)

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 18:14
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Muricy Ramalho analisou mudanças do Brasil para estreia na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
Muricy Ramalho analisou mudanças do Brasil para estreia na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

O Brasil está escalado para a partida contra o Marrocos, deste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos, pela estreia da Copa do Mundo. Para a ocasião, o treinador Carlo Ancelotti apresentou algumas mudanças na equipe inicial. Uma delas, foi a presença de Douglas Santos e Ibañez.

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    Durante o pré-jogo da partida, pelo SBT, o ex-treinador Muricy Ramalho explicou as alterações do italiano para a partida contra o Marrocos. Para o atual comentarista, o fator físico foi crucial para a alteração.

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    — Acho que por exemplo, do lado esquerdo, onde temos o Vini, é preciso ter recomposição. Acredito que o Vini vá ficar mais avançado. O Douglas tem mais físico hoje do que o Alex Sandro. A verdade é essa. Ele pode atacar um pouco mais também — iniciou o ex-treinador antes de completar.

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    — Minha opinião, é que o Paquetá irá fazer a volta para marcar o Hakimi. E não, o Vini. O lateral marroquino já começa adiantado, e o Paquetá vai ficar mais próximo dele. E tem que tomar cuidado mesmo. Do outro lado não mudou muito, porque o Ibañez é parecido com o Danilo. A escalação foi surpresa — concluiu.

    Carlo Ancelotti também utiliza a tecnologia que monitora o sono (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Carlo Ancelotti também utiliza a tecnologia que monitora o sono (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

    Brasil na Copa do Mundo

    Chegou o grande dia. A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (14), às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York, pela primeira rodada do Grupo C.

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    A equipe do técnico Carlo Ancelotti chega para o confronto após semanas de treinos no CT do New York Red Bulls.Às vésperas do Mundial, o Brasil chegou a realizar dois amistosos, onde venceu do Panamá, no Maracanã, e do Egito, já nos Estados Unidos.

    Agora, a Seleção se prepara para dar o primeiro passo no Mundial. Além da seleção de Marrocos, o Brasil também enfrenta o Haiti, no dia 19, e a Escócia, no dia 24 de junho.

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