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Ancelotti garante Brasil ofensivo contra o Haiti: 'Pressão alta'

Treinador, comissão e jorgadores da Seleção já estão no Philadelphia Stadium

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 20:28
Atualizado há 2 minutos
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Ancelotti concede entrevista à CazéTV
Ancelotti concede entrevista à CazéTV (Foto: Reprodução/CazéTV)

O Haiti pode esperar um Brasil agressivo na marcação e no ataque no duelo de logo mais, às 21h30 (de Brasília). Quem garante o comportamento é o comandante da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, em entrevista concedida à "CazéTV" já no Philadelphia Stadium, palco do duelo válido pela 2ª rodada da Copa do Mundo.

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    • - A ideia é jogar melhor, obviamente. Acredito que a equipe tem que e vai jogar melhor. Eles (o Haiti) vão jogar muito com bolas diretas, então temos que ficar atentos na segunda bola. Vamos jogar fazendo uma pressão alta, forçar o jogo na frente, para tentar ter o controle com a posse de bola - disse Ancelotti.

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    Confrontos diretos entre Brasil x Haiti

    Brasil e Haiti se enfrentaram três vezes na história, sempre com vitória brasileira. O placar agregado é de 17 x 1, número que traduz a diferença entre as seleções ao longo dos confrontos.

    O primeiro duelo aconteceu em abril de 1974, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo da Alemanha, com vitória brasileira por 4 x 0. Em agosto de 2004, as equipes voltaram a se encontrar, e o Brasil goleou por 6 x 0, parando uma guerra no país. O confronto mais recente foi em junho de 2016, pela Copa América Centenário, em Orlando, com nova vitória brasileira por 7 x 1.

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    Este será o primeiro encontro entre Brasil e Haiti em Copas do Mundo, sendo que os haitianos serão a 50ª seleção diferente a encarar os pentacampeões pelo torneio.

    ➡️Guia completo do Lance! saiba tudo sobre o Haiti adversário do Brasil na Copa do Mundo

    Jogadores da Seleção no Philadelphia Stadium antes de Brasil x Haiti
    Jogadores da Seleção no Philadelphia Stadium antes de Brasil x Haiti (Foto: Reprodução/CazéTV)
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