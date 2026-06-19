Filho de Neymar surpreende influenciador na Copa do Mundo Filho de camisa 10 foi abordado nas ruas de Nova York

Presente nos Estados Unidos para acompanhar a Seleção Brasileira e o pai Neymar, Davi Lucca, de 14 anos, surpreendeu o influenciador Futcrunch. O youtuber abordou o menino nas ruas de Nova York e propôs um desafio em troca de um ingresso para a partida do Brasil na Copa do Mundo, e foi surpreendido com a informação da paternidade do jovem.

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O desafio proposto foi Davi Lucca realizar o corte do cascão, que Ronaldo fenômeno usou na final da Copa do Mundo de 2002, onde o Brasil foi pentacampeão. Ao negar a proposta, o menino revelou que era filho de Neymar e chocou o influenciador.

— Você definitivamente não precisa desses ingressos — brincou o criador de conteúdo no final do vídeo.

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O cara perguntando pro Davi Lucca, sem saber q ele é filho do Neymar Jr, se ele faria esse corte de cabelo por um ingresso VIP pra ver o jogo do brasil, e o Davi "mas meu papai já joga" e depois fala quem é o pai KKKKKKKKKKKKK QUE VIDEO BOM

Avisaaa q é VIP desde q nasceu pic.twitter.com/55hkj81L6s — maria●❤️🖤👑💜 (@Umadivadomengo) June 19, 2026

Seleção Brasileira jogou recentemente em Nova York

Nova York/Nova Jersey está sendo a sede da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A equipe Canarinho estreou no torneio, com um empate diante do Marrocos, no MetLife Stadium, localizado na região.

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O Brasil está situado no Centro de Treinamento Columbia Park, pertencente ao New York Red Bulls. As instalações estão localizadas em Morristown, Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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