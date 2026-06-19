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Filho de Neymar surpreende influenciador na Copa do Mundo

Filho de camisa 10 foi abordado nas ruas de Nova York

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 18:01
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Neymar e Davi Lucca juntos em fliperama (Foto: Reprodução)
Neymar e Davi Lucca juntos em fliperama (Foto: Reprodução)

Presente nos Estados Unidos para acompanhar a Seleção Brasileira e o pai Neymar, Davi Lucca, de 14 anos, surpreendeu o influenciador Futcrunch. O youtuber abordou o menino nas ruas de Nova York e propôs um desafio em troca de um ingresso para a partida do Brasil na Copa do Mundo, e foi surpreendido com a informação da paternidade do jovem.

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    O desafio proposto foi Davi Lucca realizar o corte do cascão, que Ronaldo fenômeno usou na final da Copa do Mundo de 2002, onde o Brasil foi pentacampeão. Ao negar a proposta, o menino revelou que era filho de Neymar e chocou o influenciador.

    — Você definitivamente não precisa desses ingressos — brincou o criador de conteúdo no final do vídeo.

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    Seleção Brasileira jogou recentemente em Nova York

    Nova York/Nova Jersey está sendo a sede da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A equipe Canarinho estreou no torneio, com um empate diante do Marrocos, no MetLife Stadium, localizado na região.

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    O Brasil está situado no Centro de Treinamento Columbia Park, pertencente ao New York Red Bulls. As instalações estão localizadas em Morristown, Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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