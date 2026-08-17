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Seleção Brasileira Feminina é a mais seguida do mundo nas redes sociais

Brasil supera os Estados Unidos e lidera ranking mundial

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 16:23
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Seleção feminina perfilada para foto antes de jogo
Seleção Brasileira antes de amistoso contra os EUA (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

A Seleção Brasileira Feminina é a equipe nacional mais seguida do mundo nas redes sociais, com 2,4 milhões de seguidores no Instagram. O Brasil aparece à frente dos Estados Unidos, que somam 2,3 milhões, e amplia a vantagem sobre outras potências da modalidade, como Inglaterra, Austrália e França.

No ranking, a Inglaterra aparece na terceira colocação, com 1,5 milhão de seguidores. Na sequência estão Austrália, com 759 mil, e França, com 634 mil. Os números mostram a força da Seleção Brasileira no ambiente digital e o alcance que o futebol feminino conquistou entre os torcedores.

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Seleção Brasileira registra números expressivos em 2026

Além da liderança em seguidores, o perfil oficial da Seleção Brasileira Feminina apresentou números expressivos entre janeiro e julho de 2026. No período, a conta alcançou 186 milhões de visualizações e 9,5 milhões de interações.

O crescimento também foi registrado no número de seguidores. Somente em julho, o perfil ganhou mais de 258 mil novos seguidores, reforçando a expansão da audiência da equipe brasileira nas redes sociais.

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Os números fazem parte de um movimento maior envolvendo o futebol feminino no país. Os perfis oficiais do Campeonato Brasileiro Feminino, da Copa do Brasil Feminina e do @brasileiras ultrapassaram 105,9 milhões de visualizações orgânicas e seis milhões de interações entre janeiro e julho.

As contas são administradas pela FSports em parceria com a CBF. Entre elas, os perfis da Copa do Brasil Feminina e do @brasileiras foram construídos do zero.

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Futebol feminino ganha milhões de novos fãs no Brasil

O crescimento nas redes sociais acompanha a expansão da base de torcedores da modalidade. De acordo com pesquisa do IBOPE Repucom de 2025, o futebol feminino reúne atualmente 58 milhões de torcedores no Brasil, o equivalente a 46% da população conectada considerada pelo levantamento.

O estudo aponta ainda que a categoria ganhou 21 milhões de novos fãs nos últimos quatro anos, crescimento de 57%.

O interesse também aparece nas buscas do Google. Na última década, as pesquisas relacionadas ao futebol feminino no Brasil se multiplicaram por dez. Mais recentemente, o termo "Copa do Mundo Feminina 2027" registrou alta de 5.000% no Google Trends em comparação com o mesmo período do ano anterior.

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Copa do Mundo de 2027 aumenta expectativa

A proximidade da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, aparece como um dos fatores que ampliam a atenção sobre a modalidade.

Para Mônica Esperidião, CSO da FSports, os resultados nas redes sociais mostram que o futebol feminino alcançou um novo patamar de relevância no país. A executiva também destaca as taxas de engajamento dos perfis, que ficam entre 5% e 6%.

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Fábio Seixas, Diretor de Comunicação da CBF, ressaltou o trabalho de comunicação realizado para aproximar os torcedores da Seleção Brasileira Feminina. Segundo ele, os resultados refletem o interesse crescente do público pela equipe em um momento considerado importante para a modalidade.

Mais de 55 mil torcedores estiveram no amistoso da Seleção feminina contra os Estados Unidos. País receberá a Copa do Mundo da modalidade em 2027. (Foto: Silvio Jr/Governo do Ceará)
Mais de 55 mil torcedores estiveram no amistoso da Seleção feminina contra os Estados Unidos. País receberá a Copa do Mundo da modalidade em 2027. (Foto: Silvio Jr/Governo do Ceará)

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