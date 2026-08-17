F1 confirma Max Verstappen em 2027, mas 'ignora' Gabriel Bortoleto Segundo a categoria, apenas oito pilotos estão confirmados para a próxima temporada

Uma das principais perguntas que agitam os bastidores da Fórmula 1 é: Max Verstappen vai continuar na Red Bull na próxima temporada? Embora a equipe demonstrasse confiança na permanência, diversos rumores colocavam em xeque a continuidade do tetracampeão no time. Em meio às dúvidas, porém, a própria categoria divulgou uma lista de pilotos confirmados para 2027 e incluiu o holandês. Por outro lado, deixou de fora nomes como Gabriel Bortoleto.

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Ainda assim, a falta de uma confirmação oficial do piloto ou da Red Bull, além da ausência daquele tradicional "Breaking" usado pela F1 para anunciar grandes novidades, mantém a situação em evidência. A dúvida ganhou força principalmente por conta das reclamações de Verstappen sobre o novo regulamento e da insatisfação com o carro da atual temporada.

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O holandês já deixou claro em diferentes momentos que não está completamente satisfeito com a nova geração de monopostos. A mudança nas regras técnicas alterou de maneira significativa o comportamento dos carros, e Verstappen chegou a demonstrar preocupação com os rumos da categoria. Esse cenário alimentou especulações sobre uma possível saída, apesar de o piloto ainda ter contrato com a Red Bull.

É importante destacar, porém, que a publicação da Fórmula 1 não teve Verstappen como foco principal. A intenção era apresentar os oito pilotos que já aparecem como confirmados para a temporada de 2027. Dessa forma, além do holandês, a categoria indicou a manutenção das duplas da McLaren, Ferrari e Cadillac, enquanto Pierre Gasly também aparece garantido na Alpine.

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A lista, portanto, ajuda a diminuir as dúvidas sobre o futuro de Verstappen, mas não substitui um anúncio oficial específico da Red Bull ou do próprio piloto. Ainda assim, a presença do tetracampeão entre os nomes divulgados pela categoria representa um sinal importante em meio às especulações que tomaram conta do paddock durante a silly season.

E Bortoleto? Brasileiro não aparece na lista

A ausência de Gabriel Bortoleto entre os pilotos confirmados chama atenção, mas não precisa assustar os fãs brasileiros. Segundo Lincoln Oliveira, pai do piloto, em entrevista exclusiva ao Lance!, o brasileiro possui um contrato de longo prazo com a Audi e está em uma situação bastante tranquila dentro da equipe.

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— O contrato dele é longo. Eu diria que o Gabriel é um dos pilotos que tem mais tranquilidade no grid — afirmou Lincoln.

Bortoleto, portanto, não aparece na relação divulgada pela F1, mas isso não significa que esteja em risco para 2027. O brasileiro vive sua primeira temporada com a Audi e, além de ter vínculo de longo prazo, vem ganhando espaço dentro do projeto da equipe.

A situação de Verstappen, por outro lado, continua sendo uma das principais histórias do mercado de pilotos. Mesmo com a confirmação divulgada pela própria Fórmula 1, a expectativa agora fica em torno de uma manifestação oficial do holandês e da Red Bull sobre a continuidade da parceria para a próxima temporada.

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Max Verstappen no GP da Inglaterra de F1 (Foto: Peter Powell/POOL/AFP)

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