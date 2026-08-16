Gabigol elogia Neymar e diz que está 'perturbando' o craque por mais uma Copa Camisa 9 revelou que torce para que Neymar ainda jogue até a próxima Copa do Mundo

O atacante Gabigol é uma das principais peças do Santos nesta temporada. Ao lado de Neymar, o jogador foi decisivo também na vitória sobre o Vasco, por 3 a 0, neste domingo (16), em São Januário, pelo Brasileirão. Para o camisa 9, Neymar ainda pode render muitos frutos não somente pelo time paulista, mas também com o Brasil.

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Após a partida no Rio de Janeiro, o camisa 9 foi questionado sobre o quanto Neymar faz a diferença dentro de campo e, sem poupar elogios, disse que é um jogador diferenciado.

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– É chover no molhado. É um craque, um gênio, um jogador diferenciado. As coisas que a gente o vê fazer no treino, e sabemos que algumas viagens para ele acabam pesando muito. Vou pelo lado contrário. A gente tem 30 jogadores, e claro que quando ele não for a gente precisa ter essa responsabilidade. Santos não é só Neymar, mas com ele fica mais fácil, e tomara que continue assim – disse Gabigol.

Gabigol também revelou sua torcida pelo camisa 10 seguir vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Vale lembrar que Neymar deu sinais de que a Copa de 2026 teria sido sua participação com a camisa verde e amarela.

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– Vejo que ele está melhor, muito bem fisicamente, bem tecnicamente e que continue assim. Fique para o ano que vem. Nós estamos perturbando ele aí para jogar mais uma Copa do Mundo – revelou o camisa 9 do Peixe.

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