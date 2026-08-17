Neymar se pronuncia após atrito com Thiago Mendes em Vasco x Santos
Jogadores não se cumprimentaram no início da partida
Após a vitória do Santos sobre o Vasco no último domingo (16), Neymar publicou, nesta segunda-feira (17), um vídeo em suas redes sociais com um pronunciamento, supostamente, sobre o atrito com Thiago Mendes, do clube cruz-maltino. Em sua postagem, o camisa 10 afirmou não haver qualquer rivalidade entre eles e declarou ter assuntos mais importantes para tratar.
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O posicionamento ocorreu após os atletas não se cumprimentarem durante o aperto de mãos protocolar entre as equipes antes do apito inicial. O desentendimento entre os dois não é recente e vem desde a época em que ambos atuavam no futebol francês.
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— Cara, estou vendo "loucuraiada", comparação, rivalidade, para... Pelo amor de Deus. Não existe rivalidade nenhuma. Tenho coisa melhor para resolver do que ficar nesse negócio de rivalidade. Já é? Valeu? — disse Neymar.
Veja o vídeo publicado por Neymar:
Neymar fala da "rivalidade" entre ele e Thiago Mendes:— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 17, 2026
"Cara, estou vendo 'loucuraiada', comparação, rivalidade, para... Pelo amor de Deus. Não existe rivalidade nenhuma. Tenho coisa melhor para resolver do que ficar nesse negócio de rivalidade. Já é? Valeu?"… pic.twitter.com/1FPY5cDVJI
Histórico de desentendimentos entre os jogadores
O desentendimento entre os jogadores surgiu em 2020, quando os dois ainda disputavam o Campeonato Francês, Neymar pelo PSG e Thiago Mendes pelo Lyon. Durante uma partida em que os dois se enfrentaram, o volante deu uma entrada forte no atacante, que se lesionou, e saiu de campo chorando. Inicialmente, Thiago recebeu apenas o cartão amarelo, mas foi advertido com cartão vermelho posteriormente, após revisão do VAR.
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O episódio mais recente aconteceu em fevereiro de 2026, em um confronto válido pelo Brasileirão, na Vila Belmiro. A situação teve início após Neymar balançar as redes contra a equipe carioca e pedir silêncio à sua torcida presente no jogo. Os atletas trocaram ofensas e chegaram a se encarar, no entanto, o árbitro do jogo os advertiu.
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Na entrevista durante o intervalo, o camisa 10 do Peixão chamou Thiago Mendes de "babaca" e relembrou o primeiro encontro entre eles. O volante declarou ter sido desrespeitado após o encerramento desta partida.
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