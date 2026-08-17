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Neymar se pronuncia após atrito com Thiago Mendes em Vasco x Santos

Jogadores não se cumprimentaram no início da partida

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 13:41
Atualizado há 2 minutos
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Neymar de moletom preto do Santos, saindo do hotel com uma bolsa na mão
Neymar foi titular em Vasco x Santos (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

Após a vitória do Santos sobre o Vasco no último domingo (16), Neymar publicou, nesta segunda-feira (17), um vídeo em suas redes sociais com um pronunciamento, supostamente, sobre o atrito com Thiago Mendes, do clube cruz-maltino. Em sua postagem, o camisa 10 afirmou não haver qualquer rivalidade entre eles e declarou ter assuntos mais importantes para tratar.

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O posicionamento ocorreu após os atletas não se cumprimentarem durante o aperto de mãos protocolar entre as equipes antes do apito inicial. O desentendimento entre os dois não é recente e vem desde a época em que ambos atuavam no futebol francês.

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— Cara, estou vendo "loucuraiada", comparação, rivalidade, para... Pelo amor de Deus. Não existe rivalidade nenhuma. Tenho coisa melhor para resolver do que ficar nesse negócio de rivalidade. Já é? Valeu? — disse Neymar.

Veja o vídeo publicado por Neymar:

Neymar e Thiago Mendes perfilados com arbitragem antes de Vasco x Santos
Neymar e Thiago Mendes foram os capitães em Vasco x Santos no Brasileirão (Foto: Rudy Trindade/Themapress/Folhapress)

Histórico de desentendimentos entre os jogadores

O desentendimento entre os jogadores surgiu em 2020, quando os dois ainda disputavam o Campeonato Francês, Neymar pelo PSG Thiago Mendes pelo Lyon. Durante uma partida em que os dois se enfrentaram, o volante deu uma entrada forte no atacante, que se lesionou, e saiu de campo chorando. Inicialmente, Thiago recebeu apenas o cartão amarelo, mas foi advertido com cartão vermelho posteriormente, após revisão do VAR.

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O episódio mais recente aconteceu em fevereiro de 2026, em um confronto válido pelo Brasileirão, na Vila Belmiro. A situação teve início após Neymar balançar as redes contra a equipe carioca e pedir silêncio à sua torcida presente no jogo. Os atletas trocaram ofensas e chegaram a se encarar, no entanto, o árbitro do jogo os advertiu.

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Na entrevista durante o intervalo, o camisa 10 do Peixão chamou Thiago Mendes de "babaca" e relembrou o primeiro encontro entre eles. O volante declarou ter sido desrespeitado após o encerramento desta partida.

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