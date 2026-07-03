Brasil é favorito contra a Noruega, mas Haaland lidera projeção de gols nas oitavas da Copa Levantamento aponta vantagem brasileira na disputa por uma vaga nas quartas de final, mas destaca norueguês como o jogador mais provável a marcar

O Brasil entra em campo neste domingo (5), às 17h (de Brasília), em New Jersey, como favorito para avançar às quartas de final da Copa do Mundo. De acordo com projeções da "Betnacional", a Seleção Brasileira tem 67% de chances de classificação diante da Noruega.

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Apesar do favoritismo brasileiro, o principal candidato a balançar as redes é o atacante Erling Haaland. Artilheiro da Noruega no torneio, ele aparece com 45% de probabilidade de marcar durante a partida, superando qualquer jogador brasileiro nas projeções para o confronto.

Haaland supera Vinícius Júnior na projeção de gols

Com cinco gols na competição, Haaland chega como a principal referência ofensiva da Noruega. Nas projeções para o duelo, o camisa 9 aparece à frente de Vini Júnior, principal esperança brasileira no ataque.

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Entre os jogadores com maior probabilidade de marcar estão:

Erling Haaland (Noruega) – 45%

Vini Jr (Brasil) – 43%

Matheus Cunha (Brasil) – 33%

Rayan (Brasil) – 28%

Alexander Sørloth (Noruega) – 26%

O confronto também marca mais um capítulo do duelo entre Haaland e Gabriel Magalhães, adversários frequentes nas últimas temporadas da Premier League.

Haaland abre os braços para celebrar gol da Noruega contra a Costa do Marfim pela Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

Vini Jr lidera projeção de assistências

Além de aparecer entre os favoritos para marcar, Vini Jr também lidera as projeções de assistências para a partida. Na sequência aparecem Bruno Guimarães e Matheus Cunha pelo lado brasileiro, enquanto Martin Ødegaard e Julian Ryerson são os principais candidatos da Noruega.

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Brasil tenta quebrar tabu histórico

Além da vaga nas quartas de final, a Seleção Brasileira busca encerrar um incômodo retrospecto. A Noruega é a única seleção que enfrentou o Brasil ao menos uma vez e nunca perdeu: são quatro jogos, com duas vitórias norueguesas e dois empates.

O duelo mais lembrado aconteceu na Copa do Mundo de 1998, quando os europeus venceram por 2 a 1 na fase de grupos. Apesar da derrota, o Brasil terminou na liderança da chave e chegou à final daquela edição.

As equipes voltaram a se enfrentar em Mundiais em 2006, quando empataram por 1 a 1. Nos amistosos, houve outro empate por 1 a 1, em 1988, e vitória da Noruega por 4 a 2, em 1997.

Caso confirme o favoritismo apontado nas projeções, o Brasil alcançará sua nona classificação consecutiva às quartas de final. Já a Noruega disputa sua primeira fase eliminatória de Copa do Mundo desde 1998.

Onde assistir: Brasil x Noruega

Brasil enfrenta a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, no domingo, dia 5 de julho, às 17h, no Estádio de Nova York Nova Jersey, nos Estados Unidos, com transmissão de SporTV, Globo, SBT, Amazon Prime, Nsports, CazéTV e getv. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!