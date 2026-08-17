Torcedores do Flamengo enlouquecem com estreia de Almada no River: 'Insano' Jogador foi alvo do Rubro-Negro na janela de transferências

Alvo do Flamengo na janela de transferências, Thiago Almada fez sua estreia com a camisa do River Plate, e a atuação repercutiu entre os torcedores do Rubro-Negro. Após a disputa da Copa do Mundo com a seleção argentina, o jogador deixou o Atlético de Madrid e se juntou ao time comandado por Eduardo Coudet.

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O primeiro jogo de Almada com a camisa do time dos milionários foi contra o Argentinos Juniors, e a equipe venceu por 2 a 0, com gols de Ángel Correa e Montiel. O meio-campista foi titular e deixou o campo aos 38 minutos do segundo tempo.

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Veja algumas opiniões nas redes sociais:

nível insano. — crfvambora (@crfvambora) August 17, 2026

Uma pena n ter vindo pro Flamengo — Mateus Gavião (@gaviaomts) August 17, 2026

Carrascal joga mais, graças a Deus — CPX Agora 🚨 (@cpxagora) August 17, 2026

Joga bem, mas graças a Deus não veio pro Flamengo.

Não queremos jogadores que não queiram jogar por aqui. — Renan C. (@Renan_Caffaro) August 17, 2026

Ele é bom demais slc mas temos o carrascal que tbm é novo e pode evoluir seu futebol! Até acho que é melhor que o Almada — tyanzin (@tyanbct) August 17, 2026

Thiago Almada fez a sua estreia pelo River Plate após deixar o Atlético de Madrid (Foto: Divulgação/River Plate)

Como Almada jogou em sua estreia pelo River Plate?

Mesmo com as expectativas em baixa devido ao desempenho recente, o River Plate exibiu momentos de amplo domínio e maior velocidade na criação das jogadas no último terço do gramado. O primeiro gol da partida surgiu em uma jogada de insistência, finalizada por Montiel após uma série de rebotes na área adversária.

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Almada iniciou o duelo posicionado no setor ofensivo ao lado de Ángel Correa, contando ainda com Joaquín Freitas na ponta oposta e Lucas Beltrán centralizado no ataque. À exceção de Freitas, o trio ofensivo ostenta bagagem no futebol europeu e desponta como um setor de grande potencial para a sequência da temporada.

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Em sua atuação inicial, o ex-jogador do Botafogo mostrou agressividade na recomposição para recuperar a posse de bola, recebendo inclusive um cartão amarelo por uma entrada mais dura. Conforme o tempo passou, o meia acabou perdendo o fôlego sob a pressão imposta pelo adversário, sendo substituído aos 83 minutos de jogo.

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Já na reta final do confronto, Correa iniciou uma jogada individual e sofreu pênalti. O lance passou por revisão do VAR, que confirmou a infração. O próprio atacante cobrou a penalidade e converteu, selando a vitória dos donos da casa.

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