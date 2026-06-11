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Alisson, sobre as Copas: 'O que mais me incomoda é não ter vencido'

Titular do Brasil diz que não fica remoendo eliminações passadas

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
11/06/2026 16:15
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Alisson, em treino da Seleção Brasileira
Mauro Pimentel/AFP

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Preparando-se para ser titular do Brasil pela terceira Copa do Mundo consecutiva, o goleiro Alisson falou nesta quinta-feira (11) sobre os 11 anos como titular da Seleção e apontou a maior frustração até aqui: ainda não ter conquistado um Mundial com a equipe nacional. A comentário do goleiro veio quando ele respondia a uma pergunta sobre as eliminações para a Bélgica e para a Croácia, nas duas últimas edições do torneio. Nos dois casos, parte da torcida brasileira que o goleiro sofreu gols em bolas defensáveis.

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    — O que mais me incomoda de tudo isso é não ter vencido. É óbvio que para um goleiro sofrer um gol, indefensável ou não, sempre fica aquele negócio de se eu tivesse feito alguma coisa diferente. Acho que a gente tem que lutar contra essas mentiras que podem vir na nossa mente e ter convicção no trabalho, convicção de que o trabalho pode nos levar longe. Temos qualidade, tanto eu quanto os outros goleiros, todos temos qualidade de representar a Seleção —, declarou Alisson, em entrevista coletiva concedida no hotel onde está concentrada a delegação brasileira.

    O goleiro do Brasil disse ainda que não fica remoendo o passado.

    — Sobre aquilo que acontece no passado, eu acho que o futebol não permite a gente ficar remoendo derrotas, frustrações ou até erros. Na minha visão, quando se perde uma Copa do Mundo, não se perde por causa de um jogador, se perde por causa da equipe toda, ela é responsável —, comentou Alisson.

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    O goleiro ainda acrescentou que "o futebol não é uma ciência exata", e que por isso nem sempre o que jogou melhor vence.

     — Se fosse assim, talvez teríamos vencido muito mais do que 5 Copas do Mundo.

    Alisson, durante treino da Seleção em preparação à Copa do Mundo
    Alisson se prepara para ser titular da Seleção em mais uma Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

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