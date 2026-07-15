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São Paulo atualiza situação médica de Sabino, e elenco treina no SuperCT

Tricolor segue preparação com foco no Brasileirão e fará mais dois jogos-treino na sexta-feira

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
15/07/2026 16:27
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Sabino se recupera de lesão e participa de treino do São Paulo
Sabino se recupera de lesão e participa de treino do São Paulo. (Foto: Divulgação/São Paulo)

O zagueiro Sabino foi a novidade do treinamento do São Paulo na manhã desta quarta-feira (15). O jogador, que se recupera de uma lesão na região posterior da coxa direita, participou de parte das atividades do Tricolor ao lado do restante do elenco e se aproxima de um retorno aos gramados sob comando de Dorival Jr.

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    O defensor, que utilizou a pausa da Copa do Mundo para intensificar a recuperação do problema muscular e não esteve em nenhum dos três jogos-treino do São Paulo no período, fez um complemento com a preparação física nesta manhã, para além das atividades em campo.

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    Dorival iniciou o dia com um aquecimento para o elenco, em que a equipe de preparação física montou estações de mobilidade, agilidade, acelerações e desacelerações, além de um exercício de posse de bola em campo reduzido.

    Na sequência, o treinador dividiu os jogadores em três times para atividades táticas. O trabalho focou nas saídas de bolas e construções de jogadas. O elenco ainda realizou jogos coletivos com as três equipes montadas e o treino finalizou com atividade de bola parada.

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    • A preparação do São Paulo segue de olho no jogo contra o Athletico Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro, que será disputado no dia 22 de julho, na capital paulista. Antes, os últimos trabalhos do elenco serão feitos em mais dois jogos-treino, que acontecem nesta sexta-feira. O Tricolor enfrenta a Ferroviária na parte da manhã e, pela tarde, a atividade será com o Grêmio Mauense.

    Treino do São Paulo no SuperCT
    Treino do São Paulo no SuperCT. (Foto: Divulgação/São Paulo)

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