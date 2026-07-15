Trio da base do São Paulo pode ganhar espaço no time profissional com Dorival Saída de Tapia abre espaço no elenco principal e o treinador são-paulino pode dar mais minutagem à promessas de Cotia

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Com saída encaminhada do São Paulo, o atacante Tapia deixa em aberto uma lacuna no sistema ofensivo da equipe que precisa ser ocupada. E o técnico Dorival Jr. pode ter na base de Cotia as reposições exatas para o chileno, que atua pelo lado do campo, mas também já foi usado centralizado.

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Um trio de ataques firmados nas categorias de base do Tricolor desponta como alternativa viável financeiramente e com possibilidade de entrega técnica. Dois deles já têm experiência no time principal, mas apenas um deles já foi testado pelo treinador.

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Pedro Ferreira soma oito partidas no time principal do São Paulo em 2026 e tem uma assistência anotada, apesar de ainda não ter marcado. Com Dorival, são dois jogos até aqui, um pelo Brasileirão, na derrota para o Botafogo, e outro pela Sul-Americana, uma vitória em cima do Boston River.

O jogador de 19 anos tem passagem consolidada pelo sub-20 do Tricolor desde 2025. Na última temporada, fez 38 jogos, sendo 32 como titular, e marcou cinco gols, além de duas assistências. Esse ano, são dez partidas, todas no onze inicial, com dois gols e quatro assistências. Os dados são do Sofascore e os jogos do sub-20 são do Paulistão, Brasileirão da categoria e Copinha.

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O outro nome com passagem pelo time profissional é um "xodó" da torcida são-paulina que teve uma ascensão considerável em 2025, Ryan Francisco. Craque do time que foi campeão da Copinha, Ryan sofreu uma lesão séria no joelho que o impediu de dar continuidade na caminhada do time principal e, desde sua recuperação no fim de 2025, ainda não saiu das categorias de base.

São 15 jogos pelo profissional do Tricolor e três gols marcados. No ano passado, pelo sub-20, disputou menos partidas por conta da transição ao time principal e pela lesão sofrida, mas as participações em gols são relevantes. Balançou a rede 12 vezes em 11 jogos com o São Paulo. Neste ano, tem um gol em oito jogos, sendo cinco como titular.

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O último nome desse trio que pode ganhar espaço é desconhecido para parte da torcida por ainda não ter estreado no time profissional. Mas o atacante Gustavo Santana desponta como um dos principais nomes do futebol de base do São Paulo e mantém boas médias de participações em gols entre 2025 e 2026. No ano passado, fez dez gols em 35 jogos no sub-20, enquanto neste ano tem quatro gols e três assistências em oito partidas.

O São Paulo terá um calendário com Brasileirão e Sul-Americana pela frente, e os jovens podem ser testados por Dorival como alternativos para renovar o ataque da equipe, que não teve um bom primeiro semestre e teve sua principal esperança de gols, o argentino Calleri, numa fase abaixo do esperado. A reestreia do Tricolor será diante do Athletico-PR, no dia 22 de julho, pelo Brasileirão, e um dos destaques do sub-20 pode aparecer na lista de relacionados do treinador são-paulino.

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