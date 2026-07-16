São Paulo fecha contratação de Aurélio Buta; veja detalhes
Aurélio Buta será reforço do São Paulo
O São Paulo fechou a contratação de Aurélio Buta. O jogador chegou ao Brasil na última noite e fará exames, além de assinar contrato.
O acordo prevê contrato de uma temporada, com validade até junho de 2027. O vínculo ainda conta com metas que podem garantir a renovação automática por mais um ano. O salário do jogador ficará dentro do teto estabelecido pelo São Paulo.
Quem é Aurélio Buta e como joga o lateral português na mira do São Paulo?
A expectativa é que o reforço seja anunciado nos próximos dias, assim como Newton e Domingos Duarte, que desembarca na capital paulista em breve também para finalizar os trâmites da contratação.
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Como joga Aurélio Buta?
Buta foi revelado nas categorias de base do Benfica, onde estreou profissionalmente em 2016. Ao longo da carreira, também defendeu Royal Antwerp (Bélgica), Stade de Reims (França) e Eintracht Frankfurt (Alemanha), além da recente passagem pelo Copenhague. Por estar sem clube, chegaria ao Tricolor sem custo de transferência. O Lance! levantou como joga, números e como se adaptaria ao sistema de Dorival.
Aurélio Buta pode chegar ao São Paulo para suprir uma necessidade que vai além da lateral direita. Desde que assumiu o comando da equipe, Dorival Júnior tem testado diferentes formações e utilizado um sistema diferente, no qual a saída de bola é construída com uma linha de três defensores. Neste cenário, a versatilidade de Buta chama atenção.
Na última temporada, disputou 18 partidas entre Eintracht Frankfurt e Copenhague, marcou um gol e manteve médias mais consistentes na fase defensiva do que na criação ofensiva. Ao longo da carreira, soma 167 jogos, cinco gols e 13 assistências, além de apresentar bons índices de desarmes e eficiência nos duelos. Os dados são do Sofascore.
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