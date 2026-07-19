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Dorival ganha reforço importante na reta final da preparação para volta do Brasileirão

Treino do São Paulo tem novidade que pode mudar os planos de Dorival

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
19/07/2026 20:57
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Marcos Antônio durante treino do São Paulo. (Foto: Divulgação/ SPFC)
Marcos Antônio durante treino do São Paulo. (Foto: Divulgação/ SPFC)

O elenco do São Paulo iniciou neste domingo (19), no SuperCT, a reta final da intertemporada visando à retomada do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana.

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    • O primeiro compromisso do Tricolor após a pausa para a disputa da Copa do Mundo será diante do Athletico-PR, na próxima quarta-feira (22), às 21h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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    A programação do dia começou com um trabalho de aquecimento comandado pela preparação física, com atividades de core, mobilidade e fundamentos técnicos.

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    Jonathan Calleri durante treino do SPFC. (Foto: Divulgação/ SPFC)
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    • Na sequência, o técnico Dorival Júnior e sua comissão técnica conduziram exercícios de posse de bola, com foco na circulação, reação após a perda da posse e pressão sobre o adversário.

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    O treinamento contou ainda com um complemento técnico individualizado, voltado para cruzamentos e finalizações.

    Recuperado de uma lesão na região posterior da coxa direita, o zagueiro Sabino concluiu o processo de transição física nos últimos dias e participou normalmente da atividade ao lado dos companheiros.

    O São Paulo volta a treinar nesta segunda-feira (20), quando realizará o penúltimo trabalho antes de enfrentar a equipe paranaense no interior paulista.

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    Agenda do São Paulo:

    22.07 - São Paulo x Athletico-PR - 21h30 (de Brasília) - Cícero de Souza Marques - Campeonato Brasileiro
    Copa Sul-Americana (oitavas) - sem adversário definido: ou Bolívar ou Grêmio

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