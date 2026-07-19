Dorival ganha reforço importante na reta final da preparação para volta do Brasileirão Treino do São Paulo tem novidade que pode mudar os planos de Dorival

O elenco do São Paulo iniciou neste domingo (19), no SuperCT, a reta final da intertemporada visando à retomada do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana.

O primeiro compromisso do Tricolor após a pausa para a disputa da Copa do Mundo será diante do Athletico-PR, na próxima quarta-feira (22), às 21h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A programação do dia começou com um trabalho de aquecimento comandado pela preparação física, com atividades de core, mobilidade e fundamentos técnicos.

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Jonathan Calleri durante treino do SPFC. (Foto: Divulgação/ SPFC)

Na sequência, o técnico Dorival Júnior e sua comissão técnica conduziram exercícios de posse de bola, com foco na circulação, reação após a perda da posse e pressão sobre o adversário.

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O treinamento contou ainda com um complemento técnico individualizado, voltado para cruzamentos e finalizações.

Recuperado de uma lesão na região posterior da coxa direita, o zagueiro Sabino concluiu o processo de transição física nos últimos dias e participou normalmente da atividade ao lado dos companheiros.

O São Paulo volta a treinar nesta segunda-feira (20), quando realizará o penúltimo trabalho antes de enfrentar a equipe paranaense no interior paulista.

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Agenda do São Paulo:

22.07 - São Paulo x Athletico-PR - 21h30 (de Brasília) - Cícero de Souza Marques - Campeonato Brasileiro

Copa Sul-Americana (oitavas) - sem adversário definido: ou Bolívar ou Grêmio

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