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Sabino reforça São Paulo antes de retorno do Brasileirão; veja como foi o treino

Zagueiro se torna reforço importante para Dorival Jr. às vésperas da partida contra o Athletico-PR

PorLance!São Paulo (SP)
19/07/2026 16:03
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Sabino se recupera de lesão e participa de treino do São Paulo
Sabino se recuperou de lesão e participou de treino do São Paulo. (Foto: Divulgação/São Paulo)

O São Paulo realizou neste domingo (19) o antepenúltimo treino antes da reestreia no Campeonato Brasileiro, que acontece na quarta-feira, diante do Athletico-PR. O técnico Dorival Jr. ainda terá mais duas atividades com o elenco antes da partida e faz os últimos ajustes técnicos durante a pausa para a Copa do Mundo.

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    No treino deste domingo, a preparação física abriu as atividades com um aquecimento e um trabalho de fundamentos com os jogadores. Na sequência, Dorival realizou treinos de posse de bola, com foco na circulação de passes e reação da marcação pós-perda e pressão.

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    Na sequência, o treinador fez atividades individualizadas de finalizações e cruzamentos com parte dos jogadores. A grande novidade foi a participação do zagueiro Sabino, que passou quase todo o período de pausa da Copa se recuperando de uma lesão muscular na coxa e completou no fim da última semana o protocolo de transição física.

    O defensor participou das atividades ao lado do elenco e deve estar entre os relacionados do técnico Dorival Jr. para o confronto contra o Athletico-PR na quarta-feira. Sabino ainda terá mais dois treinamentos com os companheiros antes da partida. O São Paulo fará um treino nesta segunda-feira e outro na terça, ambos na parte da manhã.

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    • Após o confronto contra o Furacão, que será jogado em Bragança Paulista porque o Morumbis está recebendo shows do cantor Harry Styles nesta semana, o São Paulo segue com uma sequência de treinamentos entre quinta e sábado, véspera do duelo contra o Flamengo, fora de casa, no domingo.

    Calleri durante treinamento do São Paulo no SuperCT
    Calleri durante treinamento do São Paulo no SuperCT. (Foto: Divulgação/São Paulo)

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