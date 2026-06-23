logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Arboleda revela depressão e motivo de sumiço no São Paulo: 'Não queria mais jogar futebol'

Jogador revelou problemas de saúde mental e explicou o sumiço repentino no São Paulo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 23:52
Favorite o Lance! no Google
Arboleda, zagueiro do São Paulo (Imagem: Divulgação/São Paulo)
Arboleda, zagueiro do São Paulo (Imagem: Divulgação/São Paulo)

O zagueiro Robert Arboleda foi reintegrado e retornou oficialmente aos trabalhos com o elenco do São Paulo após sumir repentinamente por quase um mês, ação que quase resultou em sua saída definitiva do clube. O defensor equatoriano utilizou suas redes sociais nesta terça-feira (23) para explicar o motivo do sumiço. Arboleda revelou ter enfrentado a depressão e pediu perdão à torcida, companheiros e diretoria.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Modric alcança marca pela Croácia, é homenageado e celebra classificação na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 15 minutos
  • O sorisso de Cristiano Ronaldo após dois gols diante do Uzbequistão na Copa

    CR7 marca dois, e Kane passa em branco: veja a artilharia da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 49 minutos
  • Técnico Beccacece, do Equador, com expressão séria

    Técnico de seleção deve ser demitido após fim da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas

    • Arboleda disse que "Queria sumir e não mais jogar futebol"

    Durante o pronunciamento, Arboleda revelou que o motivo por trás de seu "sumiço" de quase um mês foi um quadro de depressão. O jogador explicou que vinha passando por um momento pessoal difícil e que seu grande erro foi não ter compartilhado sua situação com ninguém, nem mesmo com sua família.

    Segundo o zagueiro, a decisão de viajar para o Equador sem autorização aconteceu de sem pensar após um treino no São Paulo.

    "Cheguei em casa e me senti tão sozinho que tomei a decisão do nada. Falei 'vamos embora, vamos embora. Eu queria sumir, queria não mais jogar futebol, queria só ficar sozinho", relatou Arboleda.

    continua após a publicidade

    ➡️ Técnico de seleção deve ser demitido após fim da Copa

    (Foto: Divulgação/Flicker São Paulo

    Ele admitiu que não agiu bem e que se sente arrependido por ter decepcionado a confiança do clube e dos colegas. Atualmente, o defensor afirmou estar sob tratamento com especialistas e que já se sente melhor, tendo recuperado o "gosto por jogar bola". Ele reforçou seu carinho pelo clube onde atua há nove anos e pediu uma nova oportunidade para ajudar o elenco.

    Veja o vídeo do depoimento do jogador abaixo:

    ➡️ Ronaldo diz qual seleção Brasil não pode enfrentar na Copa: 'Tem que fugir

    Relembre o caso que resultou em afastamento e quase saída de Arboleda

    Arboleda São Paulo
    (Foto: Fellipe Lucena / saopaulofc)

    A crise entre Arboleda e o São Paulo atingiu o ápice em abril, quando o jogador não se apresentou para a partida contra o Cruzeiro e viajou para o Equador sem aviso prévio. Durante esse período de ausência injustificada, o zagueiro foi flagrado em festas e até participando de um jogo de futebol amador em seu país natal.

    continua após a publicidade

    A situação gerou um enorme desgaste interno, levando o clube a cogitar a rescisão por justa causa. Desde o seu retorno ao Brasil, em maio, ele vinha treinando de forma separada do restante do grupo, enquanto a diretoria buscava interessados no mercado, como o Santos e o Vitória, mas nenhuma negociação avançou. Além dos problemas no São Paulo, Arboleda também perdeu espaço na seleção equatoriana por outros episódios de indisciplina, ficando de fora da Copa do Mundo de 2026.

    Saída de Rui Costa ajudou para reintegração do zagueiro

    A reintegração de Arboleda ao grupo principal, autorizada nesta terça-feira, está diretamente ligada a mudanças recentes na estrutura de futebol do clube. O principal entrave para o seu retorno era o então diretor executivo Rui Costa, que havia declarado publicamente que o jogador não voltaria a vestir a camisa tricolor. Com a demissão do dirigente no último sábado (20), o cenário mudou.

    Além da saída do diretor, dois fatores pesaram na decisão: as limitações financeiras do clube para conseguir uma reposição, já que o setor defensivo sofre de carências após a rescisão de Dória e o afastamento do equatoriano, e a boa relação com o treinador Dorival Júnior, que vê com bons olhos a utilização do jogador na equipe.

    Reintegrado, Arboleda já volta a treinar com os companheiros nos próximos dias e se colocou à disposição do treinador, afirmando estar "100% treinando" para quando for solicitado.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Maik lateral São Paulo
    São PauloApós período afastado, Maik volta a ser observado pela comissão do São PauloHá 16 horas
    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
    BrasileirãoCom novo modelo de horários e jogos durante a Copa, CBF divulga tabela do BrasileirãoHá 1 dia
    São PauloMudou? São Paulo reabre discussão sobre futuro de ArboledaHá 1 dia
    Victor Sá comemora gol pelo Krasnodar (Foto: Divulgação/Krasnodar)
    São PauloVictor Sá: como joga e números do futuro reforço do São PauloHá 1 dia
    São PauloRui Costa se manifesta após demissão no São PauloHá 2 dias
    São PauloAuxiliar de Crespo dispara após demissão de Rui Costa no São Paulo: 'Judas'Há 3 dias

    Mais LANCE!

    Rui Costa
    São Paulo anuncia a demissão de Rui Costa
    Victor Sá comemora gol pelo Krasnodar (Foto: Divulgação/Krasnodar)
    São Paulo fica a detalhes de acerto com Victor Sá; veja o que falta
    São-Paulo-Mirassol-Galoppo
    Entenda como a situação de Galoppo no River Plate pode afetar o São Paulo
    Bia Menezes, lateral do São Paulo. (SPFC/Divulgação)
    Bia Menezes vê São Paulo forte em 2026: 'Buscamos o topo'
    Cédric Soares
    São Paulo tem lista de jogadores liberados em reapresentação
    Maceió foi alvo de Corinthians e São Paulo (Foto: Mauro Horita/Ag.Paulistão)
    Ex-alvo de Corinthians e São Paulo é negociado com o futebol japonês
    Lucas Moura - São Paulo
    Lucas Moura avança em evolução e faz atividade em CT do São Paulo
    Massis na Copa do Mundo
    Presidente do São Paulo participa de agenda CBF durante Copa do Mundo
    Relembre as campanhas do São Paulo durante as últimas pausas do Brasileirão
    Lugano - São Paulo
    São Paulo publica vídeo com homenagem ao zagueiro Lugano e à seleção do Uruguai
    Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira
    Copa do Brasil Feminina 2026: veja os confrontos das oitavas de final
    Dorival Júnior, novo técnico do São Paulo (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)
    Sem Domingos Duarte, São Paulo segue com estratégia no mercado
    Ryan Francisco São Paulo
    Ryan Francisco ganha minutagem na base e pode voltar ao profissional do São Paulo