Arboleda revela depressão e motivo de sumiço no São Paulo: 'Não queria mais jogar futebol' Jogador revelou problemas de saúde mental e explicou o sumiço repentino no São Paulo

O zagueiro Robert Arboleda foi reintegrado e retornou oficialmente aos trabalhos com o elenco do São Paulo após sumir repentinamente por quase um mês, ação que quase resultou em sua saída definitiva do clube. O defensor equatoriano utilizou suas redes sociais nesta terça-feira (23) para explicar o motivo do sumiço. Arboleda revelou ter enfrentado a depressão e pediu perdão à torcida, companheiros e diretoria.

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Arboleda disse que "Queria sumir e não mais jogar futebol"

Durante o pronunciamento, Arboleda revelou que o motivo por trás de seu "sumiço" de quase um mês foi um quadro de depressão. O jogador explicou que vinha passando por um momento pessoal difícil e que seu grande erro foi não ter compartilhado sua situação com ninguém, nem mesmo com sua família.

Segundo o zagueiro, a decisão de viajar para o Equador sem autorização aconteceu de sem pensar após um treino no São Paulo.

"Cheguei em casa e me senti tão sozinho que tomei a decisão do nada. Falei 'vamos embora, vamos embora. Eu queria sumir, queria não mais jogar futebol, queria só ficar sozinho", relatou Arboleda.

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(Foto: Divulgação/Flicker São Paulo

Ele admitiu que não agiu bem e que se sente arrependido por ter decepcionado a confiança do clube e dos colegas. Atualmente, o defensor afirmou estar sob tratamento com especialistas e que já se sente melhor, tendo recuperado o "gosto por jogar bola". Ele reforçou seu carinho pelo clube onde atua há nove anos e pediu uma nova oportunidade para ajudar o elenco.

Veja o vídeo do depoimento do jogador abaixo:

🚨 Agora! Pedido de desculpas de Arboleda, do São Paulo:



"Errei e estou aqui para assumir, pedir desculpas e buscar uma nova chance. Passei por momentos difíceis e não agi bem, mas essa história já leva 9 anos e não quero que acabe assim."



🎥 Divulgação pic.twitter.com/D02sYzVFfT — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 24, 2026

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Relembre o caso que resultou em afastamento e quase saída de Arboleda

(Foto: Fellipe Lucena / saopaulofc)

A crise entre Arboleda e o São Paulo atingiu o ápice em abril, quando o jogador não se apresentou para a partida contra o Cruzeiro e viajou para o Equador sem aviso prévio. Durante esse período de ausência injustificada, o zagueiro foi flagrado em festas e até participando de um jogo de futebol amador em seu país natal.

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A situação gerou um enorme desgaste interno, levando o clube a cogitar a rescisão por justa causa. Desde o seu retorno ao Brasil, em maio, ele vinha treinando de forma separada do restante do grupo, enquanto a diretoria buscava interessados no mercado, como o Santos e o Vitória, mas nenhuma negociação avançou. Além dos problemas no São Paulo, Arboleda também perdeu espaço na seleção equatoriana por outros episódios de indisciplina, ficando de fora da Copa do Mundo de 2026.

Saída de Rui Costa ajudou para reintegração do zagueiro

A reintegração de Arboleda ao grupo principal, autorizada nesta terça-feira, está diretamente ligada a mudanças recentes na estrutura de futebol do clube. O principal entrave para o seu retorno era o então diretor executivo Rui Costa, que havia declarado publicamente que o jogador não voltaria a vestir a camisa tricolor. Com a demissão do dirigente no último sábado (20), o cenário mudou.

Além da saída do diretor, dois fatores pesaram na decisão: as limitações financeiras do clube para conseguir uma reposição, já que o setor defensivo sofre de carências após a rescisão de Dória e o afastamento do equatoriano, e a boa relação com o treinador Dorival Júnior, que vê com bons olhos a utilização do jogador na equipe.

Reintegrado, Arboleda já volta a treinar com os companheiros nos próximos dias e se colocou à disposição do treinador, afirmando estar "100% treinando" para quando for solicitado.

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