André Silva fala sobre recuperação e destaca versatilidade no ataque do São Paulo

André Silva foi titular na vitória do São Paulo sobre o Boston River, nesta terça-feira (26), e comemorou a sequência de minutos que vem recebendo com Dorival Júnior. O atacante ficou mais de sete meses afastado dos gramados no ano passado por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA).

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Após a partida, o jogador destacou a importância do confronto para recuperar a confiança neste retorno aos gramados.

— Estou muito feliz pela partida, principalmente pela vitória. A gente estava precisando muito desse resultado. Falando também sobre a minha lesão, era um jogo importante para eu retomar a confiança, ainda mais em uma posição que já faço há bastante tempo. Não sou apenas um centroavante de área, consigo atuar também por trás do Calleri, ou de qualquer jogador que esteja ali — afirmou.

Dorival Júnior optou por uma formação diferente no setor ofensivo. Desta vez, André Silva atuou de maneira mais centralizada, função que pareceu encaixar bem ao lado de Calleri. O atacante valorizou a conversa com o treinador e destacou sua versatilidade em campo.

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— A conversa com o Dorival foi muito em cima disso, sobre a minha movimentação e sobre eu já ter experiência nessa função. Os treinos foram muito bons e o jogo refletiu aquilo que foi trabalhado. Graças a Deus, estou feliz pela atuação e por recuperar essa confiança que eu precisava. Agora é seguir em frente, buscar mais minutos, agradecer ao professor pela oportunidade e tentar ajudar cada vez mais com gols e assistências — disse.

— Me sinto bem nas duas posições. Não tenho uma preferência específica. Onde o professor precisar, vou estar disponível para ajudar — completou.

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(Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

São Paulo vence o Boston River e crava vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana

O São Paulo venceu o Boston River por 2 a 0 e garantiu sua classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. O jogo aconteceu no Morumbis e marcou a primeira vitória de Dorival Júnior, além de encerrar um jejum de oito jogos sem vitória.

Agora, o São Paulo aguarda o sorteio nesta sexta-feira para conhecer seu próximo adversário. No domingo, encara o Remo pelo Brasileirão, antes da pausa para a Copa do Mundo.