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Santos aguarda posicionamento da Conmebol sobre jogo na Venezuela após terremotos

Peixe monitora situação no país e mantém contato diário com Conmebol e CBF

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
30/06/2026 20:41
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Gabigol durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Gabigol durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos iniciou a segunda semana de treinamentos após o período de férias concedido durante a disputa da Copa do Mundo. A equipe comandada por Cuca volta a campo oficialmente no dia 16 de julho, quando enfrenta o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

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    • Enquanto se prepara para a retomada da temporada, o clube trabalha com a possibilidade de realizar um amistoso contra o União São João, de Araras, no próximo sábado (4), na Mercado Livre Arena Pacaembu. A partida está prevista para o período da manhã e serviria como parte da preparação para a sequência do calendário.

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    Inicialmente, o Peixe planejava uma intertemporada em Portugal, com a realização de três amistosos. No entanto, o projeto foi cancelado devido ao calendário apertado do futebol brasileiro, levando a diretoria a buscar alternativas para manter o ritmo de competição do elenco.

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    Elenco do Santos durante treino no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta / Santos FC)
    Elenco do Santos durante treino no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

    Santos na Copa Sul-Americana e o jogo na Venezuela:

    Paralelamente aos preparativos, o Santos aguarda um posicionamento oficial da Conmebol sobre o confronto diante do Universidad Central, da Venezuela, pelos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida de ida está marcada para o dia 21 de julho, em Caracas, enquanto o duelo de volta será disputado em 28 de julho.

    A expectativa do clube ocorre em meio à grave situação enfrentada pela Venezuela após terremotos de magnitude superior a 7 atingirem o país na última quarta-feira (24), além de uma série de tremores secundários registrados nos dias seguintes.

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    Segundo os balanços mais recentes, cerca de duas mil pessoas morreram, enquanto aproximadamente cinco mil ficaram feridas. A Organização das Nações Unidas (ONU) também informou que dezenas de milhares de pessoas seguem desaparecidas em decorrência da tragédia.

    Diretor executivo do Santos, Alexandre Mattos afirmou que o clube acompanha a situação com atenção e mantém contato frequente com as entidades responsáveis pela competição.

    — Primeiro, a gente olha o lado humano. É uma catástrofe, uma tragédia. Vão todas as nossas orações e energias positivas. A preocupação é com o povo. O lado humano é o primeiro ponto. O Santos, como todo cidadão do mundo, está enviando energia positiva para que conforte as pessoas de maneira geral na Venezuela. Em segundo plano, a gente vai mantendo contato de maneira diária com a Conmebol e com a CBF para entender o que está acontecendo, sempre respeitando o momento de todos na Venezuela. Nem a Conmebol tem noção de como vão ficar as coisas por ser muito recente. Mas, se houver alguma mudança, eles vão nos informar o mais rápido possível — afirmou o dirigente.

    O elenco santista volta aos treinamentos em dois períodos nesta quarta-feira (1º). Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso será diante do Botafogo, no dia 16 de julho, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada.

    Já pela Copa do Brasil, o Santos enfrentará o Remo no dia 1º de agosto, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final.

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