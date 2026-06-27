Alexandre Mattos abre o jogo sobre reforços no Santos: 'Priorizar categoria de base' Clube adota postura cautelosa e aposta na base para sequência da temporada

O Santos finalizou a primeira semana de treinamentos após um período de 21 dias de férias. Durante os trabalhos, os jogadores passaram por novos exames e atividades físicas para recuperar o ritmo de jogo antes de iniciar uma preparação mais voltada à parte tática para a partida contra o Botafogo.

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Mesmo com a janela de transferências aberta, o diretor executivo Alexandre Mattos prega cautela nas contratações, especialmente por conta da situação financeira do clube.

— Acho que a prioridade é cuidar do interno, conseguir manter a casa em ordem e, aí sim, ter a capacidade de encontrar novas receitas para fazer algum tipo de investimento. Neste momento, o Santos está cuidando bastante do interno, ou seja, da estrutura, dos seus profissionais e do elenco. Obviamente, seguimos monitorando o mercado e procurando opções - disse Mattos à Santos TV.

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Alexandre Mattos durante viagem com a delegação do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Mattos chegou ao clube no meio do ano passado e participou de algumas contratações, embora nem todas tenham surtido o efeito esperado. Em 2025, o Santos anunciou 20 reforços, enquanto, neste ano, foram apenas seis.

— Não vamos trazer por trazer. O Santos vai priorizar sua categoria de base e o seu elenco, um grupo no qual confiamos bastante. Sabemos que precisamos ter mais opções, mas elas só virão se conseguirmos agir de forma equilibrada e dentro daquilo que o Santos pode fazer. Caso contrário, vamos priorizar a nossa categoria de base - completou.

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— De maneira bem transparente para o torcedor, é pé no chão, olhar para a base e valorizar o que temos aqui dentro. Recuperar jogadores que, às vezes, estão sem confiança e atletas que estavam no departamento médico. Praticamente 100% do elenco já está treinando. E contamos muito com o torcedor, que é o nosso diferencial, principalmente dentro da Vila Belmiro - disse o dirigente.

O que Mattos pensa sobre o atual momento do Santos?

Mattos e o presidente Marcelo Teixeira sempre reforçaram o discurso de reconstrução para reparar os danos causados pelo rebaixamento. No entanto, trata-se de um ponto constantemente cobrado pela torcida, que vê as mudanças como demoradas e deseja uma equipe mais competitiva. O Santos não conquista um título de relevância nacional há mais de uma década.

— Queremos fazer um Santos protagonista e brigando na parte de cima da tabela. Futebol é organização e investimento, e a gestão vem trabalhando nisso. É preciso organizar o clube, principalmente equilibrando a parte financeira. Não é segredo para ninguém que o Santos vive uma situação delicada há bastante tempo. Não é algo de agora. Procuramos manter os pés no chão. Confiamos no nosso elenco, mesmo sabendo que é um grupo enxuto. O futebol está extremamente caro e exige responsabilidade. Precisamos ter calma para fazer o que precisa ser feito. Acima de tudo, queremos passar ao torcedor a mensagem de que tudo será realizado com responsabilidade e dentro da realidade do Santos - concluiu.

O Santos volta a campo no dia 16 de julho, quando enfrenta o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 19h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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