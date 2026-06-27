logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Alexandre Mattos abre o jogo sobre reforços no Santos: 'Priorizar categoria de base'

Clube adota postura cautelosa e aposta na base para sequência da temporada

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
27/06/2026 19:53
Favorite o Lance! no Google
Alexandre Mattos em entrevista para a Santos TV. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Alexandre Mattos em entrevista para a Santos TV. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos finalizou a primeira semana de treinamentos após um período de 21 dias de férias. Durante os trabalhos, os jogadores passaram por novos exames e atividades físicas para recuperar o ritmo de jogo antes de iniciar uma preparação mais voltada à parte tática para a partida contra o Botafogo.

continua após a publicidade
  • Everaldo Marques narra os jogos do Brasil na Copa do Mundo

    Everaldo se ‘desespera’ com possível adversário do Brasil na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 31 minutos
  • Luka Modric durante partida contra a Gana na Copa do Mundo

    Modrić ultrapassa Maradona e atinge marca histórica em Copas do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 51 minutos
  • De camisas amarelas, torcedores da Colômbia cantam e vibram antes do jogo contra Portugal pela Copa do Mundo

    Torcida da Colômbia ‘invade’ Miami para jogo decisivo na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 20 minutos

    • ➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

    Mesmo com a janela de transferências aberta, o diretor executivo Alexandre Mattos prega cautela nas contratações, especialmente por conta da situação financeira do clube.

    — Acho que a prioridade é cuidar do interno, conseguir manter a casa em ordem e, aí sim, ter a capacidade de encontrar novas receitas para fazer algum tipo de investimento. Neste momento, o Santos está cuidando bastante do interno, ou seja, da estrutura, dos seus profissionais e do elenco. Obviamente, seguimos monitorando o mercado e procurando opções - disse Mattos à Santos TV.

    continua após a publicidade
    Alexandre Mattos durante viagem com a delegação do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Alexandre Mattos durante viagem com a delegação do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Mattos chegou ao clube no meio do ano passado e participou de algumas contratações, embora nem todas tenham surtido o efeito esperado. Em 2025, o Santos anunciou 20 reforços, enquanto, neste ano, foram apenas seis.

    — Não vamos trazer por trazer. O Santos vai priorizar sua categoria de base e o seu elenco, um grupo no qual confiamos bastante. Sabemos que precisamos ter mais opções, mas elas só virão se conseguirmos agir de forma equilibrada e dentro daquilo que o Santos pode fazer. Caso contrário, vamos priorizar a nossa categoria de base - completou.

    continua após a publicidade

    — De maneira bem transparente para o torcedor, é pé no chão, olhar para a base e valorizar o que temos aqui dentro. Recuperar jogadores que, às vezes, estão sem confiança e atletas que estavam no departamento médico. Praticamente 100% do elenco já está treinando. E contamos muito com o torcedor, que é o nosso diferencial, principalmente dentro da Vila Belmiro - disse o dirigente.

    O que Mattos pensa sobre o atual momento do Santos?

    Mattos e o presidente Marcelo Teixeira sempre reforçaram o discurso de reconstrução para reparar os danos causados pelo rebaixamento. No entanto, trata-se de um ponto constantemente cobrado pela torcida, que vê as mudanças como demoradas e deseja uma equipe mais competitiva. O Santos não conquista um título de relevância nacional há mais de uma década.

    — Queremos fazer um Santos protagonista e brigando na parte de cima da tabela. Futebol é organização e investimento, e a gestão vem trabalhando nisso. É preciso organizar o clube, principalmente equilibrando a parte financeira. Não é segredo para ninguém que o Santos vive uma situação delicada há bastante tempo. Não é algo de agora. Procuramos manter os pés no chão. Confiamos no nosso elenco, mesmo sabendo que é um grupo enxuto. O futebol está extremamente caro e exige responsabilidade. Precisamos ter calma para fazer o que precisa ser feito. Acima de tudo, queremos passar ao torcedor a mensagem de que tudo será realizado com responsabilidade e dentro da realidade do Santos - concluiu.

    O Santos volta a campo no dia 16 de julho, quando enfrenta o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 19h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

    ➡️ Da desconfiança ao protagonismo: a ascensão de Vini Jr na Seleção Brasileira

    Brasil x Japão
    🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Japão @2.71
    Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Neymar durante treino da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Fora de CampoArtista aceita troca de imóveis com Neymar por mansão em MangaratibaHá 44 minutos
    Hulk saúda a torcida na apresentação ao Fluminense no Maracanã
    Futebol NacionalCBF cria nova janela de transferências após antecipação do BrasileirãoHá 1 dia
    BRASILEIRÃO FEMININO A1 - Santos x RB Bragantino - Estádio Urbano Caldeira (17/05/2026) - Fotos: Reinaldo Campos/ Santos F.C.
    Futebol FemininoKetlen vive o Santos e sonha em ampliar legado: 'Quero mais títulos'Há 1 dia
    Preparador Omar Feitosa comandando trabalho físico no CT Rei Pelé (Foto: Raul Baretta / Santos FC)
    SantosSantos intensifica preparação física com treinos em dois períodos no CT Rei PeléHá 2 dias
    Arthur do Vale tem contrato profissional com o Santos até 31 de março de 2028. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
    SantosTitular no sub-17, Arthur do Vale ganha espaço como goleiro do sub-20 do SantosHá 2 dias
    CT Rei Pelé passa por modificações no gramado dos campos 2 e 3 . (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    SantosSantos aproveita pausa da Copa do Mundo para revitalizar gramados do CT Rei PeléHá 3 dias

    Mais LANCE!

    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
    A menos de um mês da volta do Brasileirão, veja a situação de cada clube no mercado
    Lucas Veríssimo em treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Após reapresentação, Santos vive cenário de incertezas e cautela no mercado
    Adonis Frías durante treino do Santos, no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Confira agenda de jogos do Santos pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana
    Neymar em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Com estreia próxima, Neymar usará equipamento exclusivo e de alto custo; veja valores
    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
    Com novo modelo de horários e jogos durante a Copa, CBF divulga tabela do Brasileirão
    Jogadores do Santos retornam ao CT Rei Pelé depois de 21 dias de férias. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Santos se reapresenta no CT Rei Pelé após 21 dias de férias
    Arquibancada Cosmo Damião na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
    Santos inicia reforma na arquibancada das torcidas organizadas da Vila Belmiro
    Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Fala de Ancelotti sobre Neymar após Brasil x Haiti enlouquece torcedores
    Setor Cosmo Damião na Vila Belmiro vai passar por reformas. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Santos projeta mudanças na Vila Belmiro e busca aumentar capacidade do estádio
    Neymar vai a campo e treina com a Seleção Brasileira
    Reação de Neymar no treino da Seleção Brasileira repercute: 'Ele sabe'
    Neymar durante treinamento da Seleção Brasileira
    Luxa defende preservação de Neymar: 'Brasileiro não gosta de brasileiro'
    Santos e Atlético-MG se enfrentam na Vila Belmiro pelo Brasileirão
    Santos inicia reforma do gramado da Vila Belmiro durante pausa para a Copa do Mundo
    Elenco do Santos em duelo contra o Vitória. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Santos desiste de viagem para Portugal; entenda motivo